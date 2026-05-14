«Я в «Кэвс» всего 2,5 месяца, все по-новому». Джеймс Харден стал первым в истории НБА с 30 очками в матче плей-офф за 6 команд

Джеймс Харден поделился впечатлениями после важной победы.

Разыгрывающий Джеймс Харден продолжает ставить рекорды НБА со своей новой командой. В первом раунде «Кливленд» стал 6-м клубом, с которым защитник выходил на площадку в 7-м матче серии – уникальный показатель.

В последней победной игре Харден набрал 30 очков и стал первым, кому удавалось сделать это в плей-офф за 6 разных коллективов. В истории лиги, по информации ESPN Research, не было других подобных прецедентов даже с пятью командами.

«Все по-новому. Я здесь всего 2,5 месяца, понимаете? Учусь, как быть второй опцией после Донована Митчелла, когда включать агрессию, когда идет у него. В прошлом матче он продемонстрировал нечто редкое (43 очка), и он способен на такое в каждой игре.

Так что надо понимать, когда нацелиться на кольцо, когда разыгрывать. Определить, что работает для всей команды. Выводить партнеров на открытые броски. Мне кажется, что мы работаем в нужном направлении. По ходу этого процесса будут моменты, когда все будет выглядеть не так здорово, но в целом у нас нужный настрой на взаимопомощь», – рассудил баскетболист.