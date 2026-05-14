Кенни Эткинсон: «Стараемся немного освобождать Хардена от работы с мячом, не обязательно каждый раз вести его всю площадку против Томпсона»

Кенни Эткинсон объяснил активность Хардена в концовке.

Джеймс Харден сохранил силы на концовку 5-й встречи с «Детройтом » и помог своей команде взять верх в гостях (3-2). Главный тренер Кенни Эткинсон прокомментировал подстройку и итог матча.

«Стараемся немного освобождать Хардена от работы с мячом, не обязательно каждый раз вести его всю площадку против Томпсона .

Харден добавляет коллективу зрелости и психологической устойчивости, спокойствия. Нам это было необходимо. Он хорошо понимает важность момента.

Этот парнишка – Струс – был неплох. Важнейшие владения.

У Митчелла плохо шло, но он показал свою ментальную стойкость. Не уклоняется от ответственности, потому что понимает уровень своего мастерства.

Мобли забросил важнейшую «трешку», два штрафных, данк.

Мы преуспевали в ключевые моменты. Отставали на 9 очков (в конце основного времени). Отрезок [9:0] многое говорит о нашем прогрессе, психологии, жесткости.

Надеюсь, что этот успех поможет нам еще больше собраться. Боевая победа в гостях против чертовски хорошей команды.

Но я уже бывал в таких ситуациях и проигрывал следующий матч. Это сильно давит потом в 7-й игре», – заключил Эткинсон.