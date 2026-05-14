  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Каждый раз на площадке дает все 110%». Макс Струс набрал 20 очков (6 из 8 из-за дуги) в победной игре с «Детройтом»
Видео
1

«Каждый раз на площадке дает все 110%». Макс Струс набрал 20 очков (6 из 8 из-за дуги) в победной игре с «Детройтом»

«Кэвс» отметили вклад Макса Струса в важную победу.

«Кливленд» победил «Детройт» в гостях (117:113) и теперь может закрыть полуфинальную серию дома.

Форвард Макс Струс набрал 20 очков и 8 подборов со скамейки запасных. Струс реализовал 6 из 8 бросков с игры, все из-за дуги, и 2 из 2 с линии.

«Каждый раз на площадке он дает все 110%. Нам необходимы такие парни. Его энергия заразительна. Реализует свои броски, помогает в мелочах, подбирает, в том числе длинные отскоки. Активен во всем», – поделился форвард Эван Мобли.

«Энергия и старание. Настоящий зверюга», – заявил центровой Джарретт Аллен.

«Стойкость, старание, нам нужно было все. Владение за владением, измотали соперника.

Стараюсь влиять на игру любым возможным способом и помогать побеждать», – заключил Струс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
logoДжарретт Аллен
logoДетройт
logoМакс Струс
logoНБА
logoЭван Мобли
logoКливленд
logoБаскетбол - видео
logoНБА плей-офф
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Здорово, что Макс вернулся под конец сезона да ещё и лучшей версией себя! Такого опытного бойца по сезону не хватало. Удивляет насколько мощный импакт он дает в обороне. Да габаритами его Кейд давит, но зато хасл и перехваты по несколько важных владений помогают выгрызать, да ещё и в клатче!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Eminem и 50 Cent посетили 5-й матч полуфинальной серии Восточной конференции НБА в Детройте
14 мая, 10:29Видео
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
14 мая, 09:10Видео
Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
14 мая, 08:30Видео
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Карданахишвили о проигранной серии с «Зенитом»: «В каждом матче у нас был провал в третьей четверти, не хватило какой-то концентрации»
2 минуты назад
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:13Видео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Рекомендуем