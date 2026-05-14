«Каждый раз на площадке дает все 110%». Макс Струс набрал 20 очков (6 из 8 из-за дуги) в победной игре с «Детройтом»
«Кэвс» отметили вклад Макса Струса в важную победу.
«Кливленд» победил «Детройт» в гостях (117:113) и теперь может закрыть полуфинальную серию дома.
Форвард Макс Струс набрал 20 очков и 8 подборов со скамейки запасных. Струс реализовал 6 из 8 бросков с игры, все из-за дуги, и 2 из 2 с линии.
«Каждый раз на площадке он дает все 110%. Нам необходимы такие парни. Его энергия заразительна. Реализует свои броски, помогает в мелочах, подбирает, в том числе длинные отскоки. Активен во всем», – поделился форвард Эван Мобли.
«Энергия и старание. Настоящий зверюга», – заявил центровой Джарретт Аллен.
«Стойкость, старание, нам нужно было все. Владение за владением, измотали соперника.
Стараюсь влиять на игру любым возможным способом и помогать побеждать», – заключил Струс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Кливленда»
Здорово, что Макс вернулся под конец сезона да ещё и лучшей версией себя! Такого опытного бойца по сезону не хватало. Удивляет насколько мощный импакт он дает в обороне. Да габаритами его Кейд давит, но зато хасл и перехваты по несколько важных владений помогают выгрызать, да ещё и в клатче!
