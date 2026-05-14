«Каждый раз на площадке дает все 110%». Макс Струс набрал 20 очков (6 из 8 из-за дуги) в победной игре с «Детройтом»

«Кэвс» отметили вклад Макса Струса в важную победу.

«Кливленд» победил «Детройт» в гостях (117:113) и теперь может закрыть полуфинальную серию дома.

Форвард Макс Струс набрал 20 очков и 8 подборов со скамейки запасных. Струс реализовал 6 из 8 бросков с игры, все из-за дуги, и 2 из 2 с линии.

«Каждый раз на площадке он дает все 110%. Нам необходимы такие парни. Его энергия заразительна. Реализует свои броски, помогает в мелочах, подбирает, в том числе длинные отскоки. Активен во всем», – поделился форвард Эван Мобли.

«Энергия и старание. Настоящий зверюга», – заявил центровой Джарретт Аллен.

«Стойкость, старание, нам нужно было все. Владение за владением, измотали соперника.

Стараюсь влиять на игру любым возможным способом и помогать побеждать», – заключил Струс.