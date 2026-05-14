Дмитрий Узинский о победе над УНИКСом: «Удалось проанализировать ошибки и обойтись без нервной концовки»

Дмитрий Узинский прокомментировал победу в Казани.

«Зенит » сумел забрать одну победу в полуфинальной серии Лиги ВТБ с УНИКСом в гостях. Первая встреча завершилась поражением в овертайме.

«Мы понимаем, что нас ждет длинная серия. Одно поражение – не повод сдаваться. В первом матче мы допустили ошибки, которых могли избежать. В день отдыха их удалось проанализировать, поэтому четко понимали, как действовать во второй игре. Рад, что в итоге удалось взять реванш, обойтись без нервной концовки.

Главным было сделать правильные выводы. Теперь серия переезжает в Петербург при равном счете. Все мысли – о третьем и четвертом матче.

Все будут биться на пределе своих возможностей. Думаю, эта серия долго будет держать в напряжении», – заключил форвард Дмитрий Узинский .