Проект реновации арены «Блэйзерс» натолкнулся на сопротивление в городском совете, в прессе снова заговорили о возможном переезде клуба
«Портленд» продолжает лихорадить после смены владельца.
Репортер издания The Oregonian Билл Орам снова обозначил опасность релокации «Портленда». Проект реновации арены Moda Center определился с совместным финансированием города и штата, но снова натолкнулся на сопротивление городского совета, который не уверен в необходимости спонсирования команды. Инвестиции со стороны штата привязаны к городскому финансированию и последуют только после долгосрочного соглашения с командой, которое на данный момент под угрозой.
Орам обозначил несколько вариантов действий владельца Тома Дандона с переносом клуба в Остин, Нэшвилл, Ванкувер, Канзас-Сити, Сан-Диего или даже Мехико.
Его статья вызвала возмущение в городском руководстве, одна из членов совета назвала его «лизоблюдом Дандона».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Axios
Такой Стив Балмер наоборот.
Один плюс у него: на журналиста Билла Симмонса немного похож, это хотя бы забавно.
Портленд, кстати, тоже на границе находятся и они могут запросто переехать в соседний город, если разведут их на деньги. А не так далеко Сиэтл, город крупнее.
Потом школьники рассказывают как в США круто, клубы частные и не финансируются из бюджетов)
А во-вторых, не знаю, что там тебе одноклассники рассказывают, но современная спортивная арена для любого города точно такая же инвестиция. От рабочих мест до возможности принимать концерты, турниры и прочую радость. Это не в деревянных паспортистов налоги сливать безо всякой выгоды.
Город не хочет платить
Штат не платит без города
Владелец получает рычаг давления
Журналист пишет о риске релокации
Власти обвиняют журналиста в игре на стороне бизнеса