  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Проект реновации арены «Блэйзерс» натолкнулся на сопротивление в городском совете, в прессе снова заговорили о возможном переезде клуба
9

Проект реновации арены «Блэйзерс» натолкнулся на сопротивление в городском совете, в прессе снова заговорили о возможном переезде клуба

«Портленд» продолжает лихорадить после смены владельца.

Репортер издания The Oregonian Билл Орам снова обозначил опасность релокации «Портленда». Проект реновации арены Moda Center определился с совместным финансированием города и штата, но снова натолкнулся на сопротивление городского совета, который не уверен в необходимости спонсирования команды. Инвестиции со стороны штата привязаны к городскому финансированию и последуют только после долгосрочного соглашения с командой, которое на данный момент под угрозой.

Орам обозначил несколько вариантов действий владельца Тома Дандона с переносом клуба в Остин, Нэшвилл, Ванкувер, Канзас-Сити, Сан-Диего или даже Мехико.

Его статья вызвала возмущение в городском руководстве, одна из членов совета назвала его «лизоблюдом Дандона».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Axios
logoНБА
logoПортленд
logoТом Дандон
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще владелец попался хоть куда: жалеет деньги на персонал (включая главного тренера), не любит Орегон. Вот теперь еще и команду перевезти угрожает, причем не сам в открытую, а через журналиста.
Такой Стив Балмер наоборот.
Один плюс у него: на журналиста Билла Симмонса немного похож, это хотя бы забавно.
Ответ Hack-a-Curry
Вообще владелец попался хоть куда: жалеет деньги на персонал (включая главного тренера), не любит Орегон. Вот теперь еще и команду перевезти угрожает, причем не сам в открытую, а через журналиста. Такой Стив Балмер наоборот. Один плюс у него: на журналиста Билла Симмонса немного похож, это хотя бы забавно.
Я тебе тайну отрою, абсолютно все миллиардеры амер спорта угрожают городу с переездом команд, если они не потратят деньги из бюджета на их хотелки. Последний пример: владелец Чифс угрожал уехать в Техас, но потом сменил прописку на соседний штат, там город находится на границе. Когда за налоги построят стадион, они переедут.

Портленд, кстати, тоже на границе находятся и они могут запросто переехать в соседний город, если разведут их на деньги. А не так далеко Сиэтл, город крупнее.

Потом школьники рассказывают как в США круто, клубы частные и не финансируются из бюджетов)
Ответ Ононаоно
Я тебе тайну отрою, абсолютно все миллиардеры амер спорта угрожают городу с переездом команд, если они не потратят деньги из бюджета на их хотелки. Последний пример: владелец Чифс угрожал уехать в Техас, но потом сменил прописку на соседний штат, там город находится на границе. Когда за налоги построят стадион, они переедут. Портленд, кстати, тоже на границе находятся и они могут запросто переехать в соседний город, если разведут их на деньги. А не так далеко Сиэтл, город крупнее. Потом школьники рассказывают как в США круто, клубы частные и не финансируются из бюджетов)
Между Сиэттлом и Портлендом триста километров, это к вопросу о «не так далеко».

А во-вторых, не знаю, что там тебе одноклассники рассказывают, но современная спортивная арена для любого города точно такая же инвестиция. От рабочих мест до возможности принимать концерты, турниры и прочую радость. Это не в деревянных паспортистов налоги сливать безо всякой выгоды.
Copilot: Суть конфликта простыми словами

Город не хочет платить
Штат не платит без города
Владелец получает рычаг давления
Журналист пишет о риске релокации
Власти обвиняют журналиста в игре на стороне бизнеса
Варианты конечно огонь. 4 колесо Техаса, Мексикана и особо конечно веселит вариант с Ванкувером)
Вопрос переезда команды не решается владельцем единолично.
Собянина им надо.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Блэйзерс» провели собеседование с тренером Беном Салливаном из «Рокетс»
8 мая, 20:06
Майк Шмитц из «Портленда» стал новым генменеджером «Далласа»
8 мая, 19:40
«Портленд» провел собеседование на позицию главного тренера с Джаредом Дадли
8 мая, 18:24
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Карданахишвили о проигранной серии с «Зенитом»: «В каждом матче у нас был провал в третьей четверти, не хватило какой-то концентрации»
2 минуты назад
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:13Видео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Рекомендуем