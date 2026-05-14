Офер Яннай о «Панатинаикосе»: «Слышал, что игрокам казалось, что у них нет тренера»
Офер Яннай отреагировал на провал «Панатинаикоса».
«Пао» уступил «Валенсии» и вылетел из плей-офф Евролиги. В перерыве решающего матча главный тренер Эргин Атаман жестко отозвался о разыгрывающем Ти Джей Шортсе, который проводит первый сезон в коллективе. Атаман заявил, что команда с ним на площадке атакует вчетвером.
«Неуважительное и возмутительное заявление. Кстати, тренер Атаман, слышал, что вашим игрокам казалось, что у них нет тренера», – написал владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай в адрес турка.
Ну вообще по факту так и есть, что с ним ПАО ничего не приобрел в атаке, а как по мне даже еще стало хуже. Угрозу он собой вообще не представляет с дистанции, редко кидает трехи, от слова совсем. Создание моментов для партнеров - такая же ситуация. Я как-то пару матчей смотрел, его вообще возле линии трешек оставляют одного, и защитник в метре-полтора от него, до такой степени не боятся, что он будет кидать дальние. Да даже если бы он обычные средние стабильно попадал, но и здесь увы и ах. Его одна хорошая игра приходится на десять плохих, если не больше.
Однако Тиаго Сплиттер в Париже подбирал к нему ключи. Просто Пао не его команда, вот и всё.
Кстати, достаточно частое явление. В одном клубе игрок сияет при определённой роли и условиях вокруг себя, а переходя на повышение теряется и меркнет.
