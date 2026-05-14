Офер Яннай о «Панатинаикосе»: «Слышал, что игрокам казалось, что у них нет тренера»

Офер Яннай отреагировал на провал «Панатинаикоса».

«Пао» уступил «Валенсии» и вылетел из плей-офф Евролиги. В перерыве решающего матча главный тренер Эргин Атаман жестко отозвался о разыгрывающем Ти Джей Шортсе, который проводит первый сезон в коллективе. Атаман заявил, что команда с ним на площадке атакует вчетвером.

«Неуважительное и возмутительное заявление. Кстати, тренер Атаман, слышал, что вашим игрокам казалось, что у них нет тренера», – написал владелец «Хапоэля Тель-Авив » Офер Яннай в адрес турка.