  • Диллон Брукс: «Как только Вембаньяма начнет брать титул MVP, другим он доставаться не будет. Его цифры будут только расти»
Диллон Брукс предвидит эпоху Виктора Вембаньямы в НБА.

Виктор Вембаньяма всерьез включился в гонку за MVP на третий сезон в НБА. Центровой «Сперс» ведет свою команду к финалу Западной конференции.

«Как только Вемби возьмет первый титул MVP, другим он доставаться не будет. Его цифры будут только расти каждый год. Он нереален.

Пока что он не понимает, что может просто бросать через защитников. Как только он это осознает, все будет кончено», – заключил Брукс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Slatt
Если здоровье подводить не будет, то возможно. В прошлом году из-за травм не смог претендовать на индивидуальные награды, в этом еле-еле до 65 добрался
Команды начнут просто собирать составы с костоломами в составе чисто под Вембаньяму. Ему не сладко придётся я думаю. Может Оклахома как раз это продемонстрирует, показав элитную грязь.
Поверь, как лига опекает ШГА и в свое время других звезд, так и его в будущем также будут опекать. Не будет такой грязи как в 90. Благодаря своим умениям он вообще способен как Эмбиид только так находить фолы, но он показывает совсем другой уровень и не акцентирует на этом внимание.
Пока с ШГА пылинки сдувают - Вембу фигачат. Так что изменится ли этот тренд и когда - не совсем понятно...
Он хорош, но он все же человек, а не инопланетянин)
