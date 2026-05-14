Диллон Брукс: «Как только Вембаньяма начнет брать титул MVP, другим он доставаться не будет. Его цифры будут только расти»

Диллон Брукс предвидит эпоху Виктора Вембаньямы в НБА.

Виктор Вембаньяма всерьез включился в гонку за MVP на третий сезон в НБА . Центровой «Сперс» ведет свою команду к финалу Западной конференции.

«Как только Вемби возьмет первый титул MVP, другим он доставаться не будет. Его цифры будут только расти каждый год. Он нереален.

Пока что он не понимает, что может просто бросать через защитников. Как только он это осознает, все будет кончено», – заключил Брукс .