Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»
«Панатинаикос» вел 2-0 в серии с «Валенсией», но в итоге уступил – 2-3 (64:81).
«Поздравляю «Валенсию» за весь сезон. Отличный баскетбол. Серия была напряженной, нам надо смириться с поражением.
Когда посмотрел статистику, увидел, что по двухочковым и трехочковым броскам мы были равны. Сбалансированная ситуация. Но по фолам различие было огромное. У «Валенсии» 29 штрафных, а у нас их только 8. Такое же произошло и в 4-м матче. Очень странно. «Валенсия» действовала агрессивно, а у нас 8 штрафных.
В третьем матче подряд второй «скорерс» Евролиги Кендрик Нанн ни разу не встал на линию штрафных.
«Валенсия» показывает очень хороший баскетбол. Командный, с отличной обороной, агрессивной защитой. Судьям он нравится. Если судейские критерии окажутся прежними, «Валенсия» выиграет Евролигу. Легко», – заключил главный тренер Эргин Атаман после матча.
Если убрать сарказм, то такой стрём сваливать свои поражения на судейство, имея отличный состав и исполнителей. Кроме жалости ничего не вызывает, а сравнивать количество бросков с линии это уровень болельщицких $рачей на форумах, но никак не главного тренера одного из лучших клубов Европы, который отвечает за результат даже больше, чем игроки, в европейском баскетболе уж точно так принято.