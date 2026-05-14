Эргин Атаман: «Валенсия» – 29 штрафных, у нас их 8. С такими критериями судейства она выиграет Евролигу»

Эргин Атаман прокомментировал поражение «Пао» в четвертьфинале.

«Панатинаикос » вел 2-0 в серии с «Валенсией», но в итоге уступил – 2-3 (64:81).

«Поздравляю «Валенсию» за весь сезон. Отличный баскетбол. Серия была напряженной, нам надо смириться с поражением.

Когда посмотрел статистику, увидел, что по двухочковым и трехочковым броскам мы были равны. Сбалансированная ситуация. Но по фолам различие было огромное. У «Валенсии» 29 штрафных, а у нас их только 8. Такое же произошло и в 4-м матче. Очень странно. «Валенсия» действовала агрессивно, а у нас 8 штрафных.

В третьем матче подряд второй «скорерс» Евролиги Кендрик Нанн ни разу не встал на линию штрафных.

«Валенсия» показывает очень хороший баскетбол. Командный, с отличной обороной, агрессивной защитой. Судьям он нравится. Если судейские критерии окажутся прежними, «Валенсия » выиграет Евролигу. Легко», – заключил главный тренер Эргин Атаман после матча.