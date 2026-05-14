Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»

Педро Мартинес оценил победу над «Пао».

«Валенсия» впервые вышла в «Финал четырех» Евролиги, обыграв «Панатинаикос» (3-2). Испанский клуб добился этого сразу после пропуска сезона-2024/25.

«Горжусь невероятной концентрацией игроков на всем протяжении серии, мы продолжали становиться лучше и адаптировались.

За короткий срок мы подстроились психологически. Играли командно. «Панатинаикос» лучше нас в плане состава. По качеству отдельных игроков. Но мы были сыграннее.

Жан Монтеро столкнулся с очень сильной обороной и показал максимальную сосредоточенность. В первой половине он провел лучшие 20 минут за «Валенсию». Это случилось, потому что он доверяет партнерам. Это был день, когда Монтеро набирал меньше всего (12 очков) и играл лучше всего. Годы пройдут, но мы будем его помнить», – заключил главный тренер Педро Мартинес.