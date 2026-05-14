  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»
0

Педро Мартинес о 5-м матче с «Панатинаикосом»: «День, когда Монтеро набирал меньше всего и играл лучше всего»

Педро Мартинес оценил победу над «Пао».

«Валенсия» впервые вышла в «Финал четырех» Евролиги, обыграв «Панатинаикос» (3-2). Испанский клуб добился этого сразу после пропуска сезона-2024/25.

«Горжусь невероятной концентрацией игроков на всем протяжении серии, мы продолжали становиться лучше и адаптировались.

За короткий срок мы подстроились психологически. Играли командно. «Панатинаикос» лучше нас в плане состава. По качеству отдельных игроков. Но мы были сыграннее.

Жан Монтеро столкнулся с очень сильной обороной и показал максимальную сосредоточенность. В первой половине он провел лучшие 20 минут за «Валенсию». Это случилось, потому что он доверяет партнерам. Это был день, когда Монтеро набирал меньше всего (12 очков) и играл лучше всего. Годы пройдут, но мы будем его помнить», – заключил главный тренер Педро Мартинес.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Педро Мартинес
logoПанатинаикос
logoВаленсия
Жан Монтеро
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. Плей-офф. «Валенсия» победила «Панатинаикос» в решающем 5-м матче
13 мая, 21:03
Валенсия – Панатинаикос: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 13 мая 2026
13 мая, 17:30Пользовательская новость
Педро Мартинес о пятом матче с «Панатинаикосом»: «Логично ожидать еще одного равного матча, который решится в концовке»
12 мая, 18:55
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
41 минуту назадВидео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
12 минут назад
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
20 минут назад
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Эйжа Уилсон набрала 45 очков (83% с игры) и стала рекордсменкой женской НБА по 40-очковым играм (5)
сегодня, 06:33Видео
Тимофей Рудовский будет выступать за Питтсбург в следующем сезоне NCAA
вчера, 19:35Фото
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Панатинаикос» разгромил «Миконос» в первой игре серии
вчера, 19:17
Адриатическая лига. 1/4 финала. «Црвена Звезда» справилась с «Цедевитой Олимпией» в решающем матче серии
вчера, 19:15
19-летний литовец Мантас Лауренчикас из «Монако» будет выступать в NCAA за Техас в следующем сезоне
вчера, 19:10
Рекомендуем