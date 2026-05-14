Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
Лука Дончич уклонился от ответа на вопрос о свободных агентах.
«Лейкерс» предстоит важнейшее межсезонье. На рынок свободных агентов выходят форвард Леброн Джеймс и защитник Остин Ривз. Несмотря на сообщения о желании лидера команды разыгрывающего Луки Дончича оставить Ривза в команде, сам словенец не подтвердил эти слухи. Дончича спросили, будет ли он помогать клубу сохранить Джеймса и Ривза.
«Посмотрим, пока сказать нечего», – уклонился защитник от ответа.
Игрок также оценил свои ощущения после первого полного сезона в Лос-Анджелесе: «Чувствую себя комфортно, мне нравится здесь жить, нравится играть за «Лейкерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйва Макменамина
Это все хорошие игроки, но звездой из них с натяжкой можно назвать разве что Кайри. Суть работы сейчас - найти вторую опцию (например сохранить Ривза и прокачать ему защиту) и обзавестись качественными ролевиками хотя бы уровня Хачимуры и Кеннарда.
Если Дончич здоров, то такая команда вполне может считаться контендером, ну а если он не здоров, то ей и с двумя дополнительными звездами будет плохо