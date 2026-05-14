Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»

Лука Дончич уклонился от ответа на вопрос о свободных агентах.

«Лейкерс» предстоит важнейшее межсезонье. На рынок свободных агентов выходят форвард Леброн Джеймс и защитник Остин Ривз. Несмотря на сообщения о желании лидера команды разыгрывающего Луки Дончича оставить Ривза в команде, сам словенец не подтвердил эти слухи. Дончича спросили, будет ли он помогать клубу сохранить Джеймса и Ривза.

«Посмотрим, пока сказать нечего», – уклонился защитник от ответа.

Игрок также оценил свои ощущения после первого полного сезона в Лос-Анджелесе: «Чувствую себя комфортно, мне нравится здесь жить, нравится играть за «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дэйва Макменамина
Допустим, оба едут, а кто в этом году из звезд или около звезд выходит на рынок? Никого особо и нет.
Допустим, оба едут, а кто в этом году из звезд или около звезд выходит на рынок? Никого особо и нет.
Сейчас звезды вообще практически на рынок не выходят. Можно достать звезду только через обмен.
Допустим, оба едут, а кто в этом году из звезд или около звезд выходит на рынок? Никого особо и нет.
Ну вот зачем звезды? Таких молодых и относительно дешевых как у Оклахомы или Сан-Антонио не выцепить, добавлять в не самую пустую платёжку тяжеловесный контракт звездной максималки - душить ротацию (которой и так нет). Дончич в Далласе зашел в финал с Кайри (вторая опция по сути), Вашингтоном (3& и почти D), Джонсом (почти 3&точно D), двумя качественными центрами в виде Лайвли и Гэффорда, и средними игроками ротации типа Грина, Экзама, Клебера

Это все хорошие игроки, но звездой из них с натяжкой можно назвать разве что Кайри. Суть работы сейчас - найти вторую опцию (например сохранить Ривза и прокачать ему защиту) и обзавестись качественными ролевиками хотя бы уровня Хачимуры и Кеннарда.

Если Дончич здоров, то такая команда вполне может считаться контендером, ну а если он не здоров, то ей и с двумя дополнительными звездами будет плохо
Дончич попросил «Лейкерс» не включать Ривза в возможные обмены (The Athletic)
12 мая, 16:45
Стивен Эй Смит: «Отсутствие Луки и Ривза – это слишком для Леброна. «Лейкерс» вылетят в пяти. Возможно, их вынесут всухую»
14 апреля, 08:44
Менеджер НБА с Запада: «Команды из плей-ин лучше покажут себя против «Оклахомы» и «Сперс», чем «Лейкерс» без Ривза и Дончича с «Хьюстоном»
11 апреля, 13:04
