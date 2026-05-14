Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»

Лука Дончич уклонился от ответа на вопрос о свободных агентах.

«Лейкерс» предстоит важнейшее межсезонье. На рынок свободных агентов выходят форвард Леброн Джеймс и защитник Остин Ривз . Несмотря на сообщения о желании лидера команды разыгрывающего Луки Дончича оставить Ривза в команде , сам словенец не подтвердил эти слухи. Дончича спросили, будет ли он помогать клубу сохранить Джеймса и Ривза.

«Посмотрим, пока сказать нечего», – уклонился защитник от ответа.

Игрок также оценил свои ощущения после первого полного сезона в Лос-Анджелесе: «Чувствую себя комфортно, мне нравится здесь жить, нравится играть за «Лейкерс ».