Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»
Тони Бразерс прокомментировал решение в конце основного времени.
Арбитры не посчитали нарушением подножку Джарретта Аллена («Кливленд») Осару Томпсону («Детройт») в борьбе за мяч на последних секундах основного времени. Игра перешла в овертайм, где победа досталась «Кэвс» (117:113).
«По ходу игры оба баскетболиста шли за мячом, был случайный контакт ног, мяч был свободен», – прокомментировал эпизод судья Тони Бразерс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Харрисона Сэнфорда
Игрок Детройта мячом завладел, 2 стука сделал, игрок Кливленда опоздал и сфолил
И уж тем более в полуфинале конференции при счёте 2:2 в серии и равном счёте на последних секундах. Это надо ,чтобы был настолько очевидный и явный фол, чтобы просто даже сомнения не вызывал.