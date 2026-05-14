Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»

Тони Бразерс прокомментировал решение в конце основного времени.

Арбитры не посчитали нарушением подножку Джарретта АлленаКливленд») Осару ТомпсонуДетройт») в борьбе за мяч на последних секундах основного времени. Игра перешла в овертайм, где победа досталась «Кэвс» (117:113).

«По ходу игры оба баскетболиста шли за мячом, был случайный контакт ног, мяч был свободен», – прокомментировал эпизод судья Тони Бразерс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Харрисона Сэнфорда
С хрена ли мяч ничейным был.
Игрок Детройта мячом завладел, 2 стука сделал, игрок Кливленда опоздал и сфолил
На повторе же четко видно , что до того как коснуться мяча, осар врезается в ногу Алёну, и тот начинает заваливаться и после этого заваливает осара который взял мяч
Мне показалось, что именно в момент контакта нога в ногу у игрока Детройта не было контроля над мячом. Потом уже он установил контроль вторым касанием (и то это тоже часто не трактуют как контроль, если бы допустим со стороны мяча другой игрок Кавс попытался бы дотянуться), но уже в этот момент он потерял равновесие. До этого контакт был легальным, в обоюдной борьбе за ничейный мяч. Вы же не дадите свисток игроку который в борьбе с обоюдным контактом всё таки схватил мяч в две руки, но был уже в падении из-за потери равновесия и упал в аут (потерял мяч)и после установления контакта противник его не трогал.
И уж тем более в полуфинале конференции при счёте 2:2 в серии и равном счёте на последних секундах. Это надо ,чтобы был настолько очевидный и явный фол, чтобы просто даже сомнения не вызывал.
В плей-офф при равном счете такое никогда не свистнут. Даже на ШГА. На замедленном повторе прям видно, как Аллен сначала наступает на ногу Осара из-за чего и произошла вся котовасия. Абсолютно игровой момент, сначала Аллен потерял контроль из-за «заступа» Осара, очевидно не умышленного, и так же неумышленно заплел ему ноги. За такое в клатче не дадут фол.
