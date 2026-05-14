Тони Бразерс о подножке Джарретта Аллена: «Оба игрока не владели мячом, контакт был случайным»

Тони Бразерс прокомментировал решение в конце основного времени.

Арбитры не посчитали нарушением подножку Джарретта Аллена («Кливленд ») Осару Томпсону («Детройт ») в борьбе за мяч на последних секундах основного времени. Игра перешла в овертайм, где победа досталась «Кэвс» (117:113).

«По ходу игры оба баскетболиста шли за мячом, был случайный контакт ног, мяч был свободен», – прокомментировал эпизод судья Тони Бразерс.