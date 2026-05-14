Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»

Эй Джей Дибанца собирается полноценно пройти процедуру просмотров.

Эй Джей Дибанца , скорее всего, будет выбран 1-м на драфте-2026 НБА и почти точно уйдет в Топ-2. Репортер Адам Финкельштейн сообщил, что игрок предпочел бы остаться в «Юте» (2-й драфт-пике), где выступал перед NCAA и в программе Бригама Янга на студенческом уровне. Его семье нравится штат.

«Это привело многих к мысли о возможных маневрах при просмотре в Вашингтоне или даже отказе. Но лагерь Дибанцы заявил, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать выбор «Вашингтоном», – поделился репортер.

Также Финкельштейн рассказал о реакции скаута одного из клубов на вопрос о гарантированном выборе Дибанцы первым номером.

«Никакой гарантии. Мы были удивлены, что комментаторы настолько уверены в этом», – заявил скаут.