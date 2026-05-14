  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»
20

Лагерь Эй Джей Дибанцы дал понять, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать возможный выбор «Вашингтоном»

Эй Джей Дибанца собирается полноценно пройти процедуру просмотров.

Эй Джей Дибанца, скорее всего, будет выбран 1-м на драфте-2026 НБА и почти точно уйдет в Топ-2. Репортер Адам Финкельштейн сообщил, что игрок предпочел бы остаться в «Юте» (2-й драфт-пике), где выступал перед NCAA и в программе Бригама Янга на студенческом уровне. Его семье нравится штат.

«Это привело многих к мысли о возможных маневрах при просмотре в Вашингтоне или даже отказе. Но лагерь Дибанцы заявил, что игрок не собирается каким-либо образом саботировать выбор «Вашингтоном», – поделился репортер.

Также Финкельштейн рассказал о реакции скаута одного из клубов на вопрос о гарантированном выборе Дибанцы первым номером.

«Никакой гарантии. Мы были удивлены, что комментаторы настолько уверены в этом», – заявил скаут.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
logoВашингтон
logoдрафт НБА
logoЮта
logoНБА
Эй Джей Дибанца
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Запарило уже читать как очередной студент уже имеет свой аж целый лагерь поддержки, который может намекать, а может даже угрожать командам не выбирать их кореша, а то они чего там. Сильвер лучше бы этим занялся, а не танкингом.
Ответ scorp19
Запарило уже читать как очередной студент уже имеет свой аж целый лагерь поддержки, который может намекать, а может даже угрожать командам не выбирать их кореша, а то они чего там. Сильвер лучше бы этим занялся, а не танкингом.
с каких пор 1 пик драфта и потенциальная суперзвезда - "очередной студент"?
Ответ petia.subbotin
с каких пор 1 пик драфта и потенциальная суперзвезда - "очередной студент"?
с любых пор. в данный момент он студент игравший от универа. самопровозглашённая "потенциальная суперзвезда" - это оправдание хамства ?
Так пусть Юта просто доплатит каким нибудь пиком за обмен пиками и все. Я думаю Вашик и вторым не против выбрать,если будет компенсация
Ответ Mr.BadGuy
Так пусть Юта просто доплатит каким нибудь пиком за обмен пиками и все. Я думаю Вашик и вторым не против выбрать,если будет компенсация
да, на форумах Вашингтона форсят слухи, что Вашингтон все еще очень хочет Бэйли, он же ради них бастовал тогда.
Ответ Mr.BadGuy
Так пусть Юта просто доплатит каким нибудь пиком за обмен пиками и все. Я думаю Вашик и вторым не против выбрать,если будет компенсация
А зачем это Юте? Если можно выбрать топового Питерсона под вторым номером.
Форвардов там хватает, а на одном Кейонте в задней линии вряди что-то серьезное построишь
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ESPN обновил прогноз на драфт НБА с учетом лотереи, «Бруклину» Егора Дёмина прочат выбор разыгрывающего Дариуса Эйкаффа
13 мая, 11:30
Эй Джей Дибанца о претензиях на 1-й выбор на драфте: «Я многое даю команде и заполняю трибуны»
13 мая, 06:36
«Вашингтон» может обменять первый пик драфта-2026
11 мая, 08:17
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Карданахишвили о проигранной серии с «Зенитом»: «В каждом матче у нас был провал в третьей четверти, не хватило какой-то концентрации»
1 минуту назад
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:13Видео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Рекомендуем