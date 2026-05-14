Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»

Тим Хардуэй обозначил свое отношение к Леброну Джеймсу.

Леброн Джеймс завершил свой 23-й сезон в НБА . Член Зала славы баскетбола Тим Хардуэй высказался по поводу его места в истории.

«У всех своя пятерка лучших. Никакого неуважения к Леброну Джеймсу. К его полетам по площадке в 41 год. Все это замечательно.

Но есть Майкл , все еще Кобе , Мэджик, Карим Абдул-Джаббар. Потом решайте сами. Хаким Оладжувон, Шакил О’Нил. Выбирайте.

Эти ребята играли за титулы, отличались инстинктом убийцы. Не зависели от команды, а давали ей уверенность.

Мне нравится Леброн, но он не всегда дает то, чего нам всем от него хочется. Как с Джейсом Харденом. Мы от него всегда чего-то ждем. Знаем, на что он способен. Но он не всегда оправдывает эти ожидания.

Так и с Леброном. Вот и все», – заключил Хардуэй.