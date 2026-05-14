  Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О'Нил»
Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»

Тим Хардуэй обозначил свое отношение к Леброну Джеймсу.

Леброн Джеймс завершил свой 23-й сезон в НБА. Член Зала славы баскетбола Тим Хардуэй высказался по поводу его места в истории.

«У всех своя пятерка лучших. Никакого неуважения к Леброну Джеймсу. К его полетам по площадке в 41 год. Все это замечательно.

Но есть Майкл, все еще Кобе, Мэджик, Карим Абдул-Джаббар. Потом решайте сами. Хаким Оладжувон, Шакил О’Нил. Выбирайте.

Эти ребята играли за титулы, отличались инстинктом убийцы. Не зависели от команды, а давали ей уверенность.

Мне нравится Леброн, но он не всегда дает то, чего нам всем от него хочется. Как с Джейсом Харденом. Мы от него всегда чего-то ждем. Знаем, на что он способен. Но он не всегда оправдывает эти ожидания.

Так и с Леброном. Вот и все», – заключил Хардуэй.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Run It Back on FanDuel TV
Кобе один из величайших игроков. Но после его трагической кончины он почему-то взлетел во всех топах. При жизни еле в топ-10 влезал, а после железно в топ-3 в истории.
Ответ Daff Rogers
В топ 10 при жизни он влетал железно , во первых, Леброн тогда даже по очкам его не обогнал…. Вот я не понимаю почему Карри ставят во все топы и к примеру чем лучше Кобе? Пулялка? Титулов меньше Мвп финалов меньше, в защите ноль , в то время как Кобе был в символических пятрках, по всем показателям кобе выше , что в по , что в регулярке. Леброн, Майкл, Шак , Кобе , Данкан, Джаббар, Мэджик и Берд(тут уж пусть расставляют как хотят по очереди), не берем в счет динозавров Уилта и Билла, кого из них Карри круче?Шака 3 мвп подряд финалов? данкана? Там и защита и гайки и мвп больше, Джаббара?)))там вообще 6 мвп и 6 гаек, может Мэджика , Берда или Майкла? Единственное что Мэджик и Берд поиграли мало
Ответ Daff Rogers
Как в музыке.
Кобейн умер и со временем стал чуть ли не топ-25 гитаристов и вокалистов в истории. Хотя он даже в Сиэтле при жизни не входил в топ-3. И выйди альбом Nevermind не в 1991, а через год-полтора, Nirvana была бы значительно менее популярна, чем Alice in Chains, Perl Jam и Soundgarden.
Трагичная смерть Курта придала им +1000 к легендарности и продажам, переслушиванию и переосмыслению, а его вокал признали «голосом поколения» наряду с вокалом Лэйна Стейли. Думаю, этого бы не было (ну или было как минимум спорно), останься они оба живы и выступая до пенсии.

Так и с Кобе.
Он всегда был в Топ-10, но ранняя смерть и еще не позабытые в памяти подвиги добавили ему очков. Наверное, погибни он через 10-15 лет, и уже новые герои возможно сдвинули бы его ниже в рейтинге. Вот как сейчас многие двигают Бёрда, хотя считаю их с Мэджиком на одном уровне величия по все параметрам.
Почему то со временем, все кто ставят леброна ниже второго места стали казаться какими-то неоригинальными хайпожорами
Ответ petia.subbotin
Согласен
Ну я хз как можно Кобе поставить выше Леброна, неадекватно
Давайте только без минусов.
Вот меня всегда интересовало место Карима в этой иерархии. Да, он сходу в начале карьеры взял титул еще с топовым Оскаром. Но потом, что в Милуоки, что в Лейкерс он же просто также набивал стату, получал МВП, но не добился ровным счетом ничего. И только с приходом Мэджика во второй половине карьеры на него посыпались тиутулы, но он уже был второй скрипкой в команде.
Поэтому ну никак я не могу его ставить прям в высший топ.
Ответ timduncanmacleod
ну как минимум во время первого титула Карим был первой скрипкой. Да, Меджик получил мвп того финала, но если бы Карим не получил травму и сыграл бы послений матч, то скорее всего МВП уходил ему. И еще не будем забывать что Карим до 37 лет входил в защитные сборные, в том время как дед после 30 бросил играть в защите.
Ответ timduncanmacleod
В чемпионском финале-1980 Карим набрал 33 очка + 13 подборов в 5 матчах, в победном финале-1985 Карим стал MVP со статой 26+9 (в 38 лет!). Поэтому "набивал стату" - ну это чересчур.
Просто завидует, что пара Леброн + Бронни набрала больше очков, чем он со своим сыном
Ну что за чушь про независимость от команды и придавание ей уверенности... Можно придраться к каждому из имен, упомянутых Тимом. К кому-то больше, кому-то меньше. Один в поле не воин. Доказано как минимум Кобе.
Не знаю, никогда не питал особой любви к Леброну, но отрицать что он в топ 5 за все времена - это странно.
Мне Кобяна и Шака всегда было интереснее смотреть, но объективно - дед заработал.
Чтоб набрать 40 тысяч очков, надо сыграть 20 сезонов по 80 игр и набирать за матч 25 очков. У Леброна более 43 тысяч очков. Где все остальные? Ау!
Леброн само собой топ5. А вот Кобе в топ5 это мимо. в Топ5/10 да
