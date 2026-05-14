Тим Хардуэй-старший о месте Леброна Джеймса в истории: «Майкл, Кобе, Мэджик, Карим. А потом решайте сами. Хаким, Шакил О’Нил»
Тим Хардуэй обозначил свое отношение к Леброну Джеймсу.
Леброн Джеймс завершил свой 23-й сезон в НБА. Член Зала славы баскетбола Тим Хардуэй высказался по поводу его места в истории.
«У всех своя пятерка лучших. Никакого неуважения к Леброну Джеймсу. К его полетам по площадке в 41 год. Все это замечательно.
Но есть Майкл, все еще Кобе, Мэджик, Карим Абдул-Джаббар. Потом решайте сами. Хаким Оладжувон, Шакил О’Нил. Выбирайте.
Эти ребята играли за титулы, отличались инстинктом убийцы. Не зависели от команды, а давали ей уверенность.
Мне нравится Леброн, но он не всегда дает то, чего нам всем от него хочется. Как с Джейсом Харденом. Мы от него всегда чего-то ждем. Знаем, на что он способен. Но он не всегда оправдывает эти ожидания.
Так и с Леброном. Вот и все», – заключил Хардуэй.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Run It Back on FanDuel TV
Кобейн умер и со временем стал чуть ли не топ-25 гитаристов и вокалистов в истории. Хотя он даже в Сиэтле при жизни не входил в топ-3. И выйди альбом Nevermind не в 1991, а через год-полтора, Nirvana была бы значительно менее популярна, чем Alice in Chains, Perl Jam и Soundgarden.
Трагичная смерть Курта придала им +1000 к легендарности и продажам, переслушиванию и переосмыслению, а его вокал признали «голосом поколения» наряду с вокалом Лэйна Стейли. Думаю, этого бы не было (ну или было как минимум спорно), останься они оба живы и выступая до пенсии.
Так и с Кобе.
Он всегда был в Топ-10, но ранняя смерть и еще не позабытые в памяти подвиги добавили ему очков. Наверное, погибни он через 10-15 лет, и уже новые герои возможно сдвинули бы его ниже в рейтинге. Вот как сейчас многие двигают Бёрда, хотя считаю их с Мэджиком на одном уровне величия по все параметрам.
Вот меня всегда интересовало место Карима в этой иерархии. Да, он сходу в начале карьеры взял титул еще с топовым Оскаром. Но потом, что в Милуоки, что в Лейкерс он же просто также набивал стату, получал МВП, но не добился ровным счетом ничего. И только с приходом Мэджика во второй половине карьеры на него посыпались тиутулы, но он уже был второй скрипкой в команде.
Поэтому ну никак я не могу его ставить прям в высший топ.
Мне Кобяна и Шака всегда было интереснее смотреть, но объективно - дед заработал.