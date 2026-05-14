Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»

Джей Би Бикерстафф был раздосадован решением арбитров в матче с «Кэвс».

На последних секундах основного времени матча «Кливленда» и «Детройта» (117:113) при счете 103:103 защитник «Пистонс» Осар Томпсон упал на паркет в борьбе с центровым Джарреттом Алленом за свободный мяч. Эпизод обошелся без свистка арбитра. Исход встречи решился в овертайме.

«Он сфолил на Осаре. Это очевидно. Поставил подножку, когда шел за мячом», – заявил главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф.