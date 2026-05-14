  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»
Видео
9

Джей Би Бикерстафф об эпизоде перед овертаймом: «Аллен поставил подножку Томпсону в борьбе за свободный мяч»

Джей Би Бикерстафф был раздосадован решением арбитров в матче с «Кэвс».

На последних секундах основного времени матча «Кливленда» и «Детройта» (117:113) при счете 103:103 защитник «Пистонс» Осар Томпсон упал на паркет в борьбе с центровым Джарреттом Алленом за свободный мяч. Эпизод обошелся без свистка арбитра. Исход встречи решился в овертайме.

«Он сфолил на Осаре. Это очевидно. Поставил подножку, когда шел за мячом», – заявил главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoБаскетбол - видео
logoОсар Томпсон
logoНБА
logoДетройт
logoДжей Би Бикерстафф
logoДжарретт Аллен
logoКливленд
logoНБА плей-офф
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Выглядело не специально. Ну и можно это посчитать разменом на отсутствие свистка Харриса на Хардене )
Фол там конечно был, но давать такое в концовке не решились. А победу украли сами у себя. Дома такое слить)
Ответ Tim Timson
Фол там конечно был, но давать такое в концовке не решились. А победу украли сами у себя. Дома такое слить)
насчет фола - не согласен, Томпсон тупо руку Аллена убрал, почему Аллен виноват?)
а так вы абсолютно правы - у Детройта все было в руках
Ответ Tim Timson
Фол там конечно был, но давать такое в концовке не решились. А победу украли сами у себя. Дома такое слить)
Нет там никакого фола. Томпсон убрал левой рукой Аллена, которого после этого развернуло и по инереции ногой подкосил Осара.
А на фото просто момент в статике, как будто он специально ногу подставялет. Манипуляция.
Черт сначала фолит при броске, затем отталкивает Аллена и плачет, что фол. Крыса. Комментаторы - клоуны. Сначала "гуд хэндс" про фол, потом "итс э трип".
Если такое судить начнут - конец баскетболу ...
Сами себя должны винить, сначала потеря Кейда на своей половине, а потом всё тот же Кейд не отсёк Хардена от мяча при штрафных. Хотя обе ошибки скорее всего связаны с усталостью, и в атаке и в защите много отрабатывал.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эван Мобли и Осар Томпсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
14 мая, 09:10Видео
Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка
14 мая, 06:48Видео
30+8+6 от Джеймса Хардена помогли «Кливленду» впервые выйти в лидеры в серии с «Детройтом»
14 мая, 04:53
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Карданахишвили о проигранной серии с «Зенитом»: «В каждом матче у нас был провал в третьей четверти, не хватило какой-то концентрации»
1 минуту назад
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:13Видео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Рекомендуем