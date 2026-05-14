Айзейя Стюарт не ответил на агрессию Джейлона Тайсона после свистка

Джейлон Тайсон вышел из себя во второй четверти матча с «Пистонс».

Защитник «Кливленда» Джейлон Тайсон проводит второй сезон в НБА. В плей-офф его показатели значительно упали по сравнению с «регуляркой». Тайсон набирал 5,3 очка, 3,5 подбора и 1,7 передачи за 15,5 минуты в среднем в первых 11 играх.

Уступив мяч центровому «Детройта» Айзейе Стюарту во второй четверти, Тайсон вспылил и атаковал его после свистка, получив в итоге техническое замечание. Стюарт проигнорировал его действия, форвард Тобайас Харрис насмешливо встретил его агрессию.

Донован Митчелл сумел вовремя успокоить одноклубника.

«Кавальерс» одержали победу – 117:113. Тайсон в итоге провел 3 минуты на площадке с нулем во всех статистических показателях, кроме потерь (1).