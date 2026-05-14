Совет управляющих НБА и женской НБА одобрили продажу и переезд «Коннектикут Сан» в Хьюстон в 2027 году

«Коннектикут» проводит последний сезон на старом месте.

Сделка по покупке и релокации «Коннектикут Сан» получила одобрение совета управляющих НБА и женской НБА. Клуб нового владельца Тилмана Фертитты переедет в Хьюстон в 2027 году.

Сумма сделки – 300 миллионов.