Джейк Фишер: «В НБА готовятся к уменьшению количества драфт-пиков в обменах звездных игроков»

Джейк Фишер прокомментировал последствия изменений в драфте НБА.

Адам Сильвер подтвердил намерения лиги по изменению системы драфта. В рамках новых условий все команды, не попавшие в плей-офф, получат существенные шансы на победу в лотерее.

Инсайдер Джейк Фишер получил отзывы о нововведениях от менеджеров лиги на драфт-комбайне в Чикаго.

«Прямо сейчас во фронт-офисах готовятся к тому, что меньшее количество драфт-пиков будет задействовано в обменах звездных игроков в рамках новой системы «3-2-1», – поделился Фишер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
Потому что пример Оклы наглядно всем показал что такое грамотная работа с молодыми. По-другому в нынешние потолки не влезть, и игрокам придется умерить аппетиты
Стоит отдать должное владельцам - давно такого развода в коллективном соглашении не было.
