Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую

Профсоюз игроков представил результаты голосования по судьям.

Игроки НБА анонимно распределили арбитров лиги по трем категориям: элита, надежный уровень, требует улучшений.

7 из 9 арбитров-женщин попали в 3-ю категорию. Скотт Фостер оказался во второй, Тони Бразерс – в первой.

Профсоюз не рекомендует лиге назначать арбитров из третьего списка на матчи плей-офф и советует выбирать из первой категории на финал.