  • Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую

Профсоюз игроков представил результаты голосования по судьям.

Игроки НБА анонимно распределили арбитров лиги по трем категориям: элита, надежный уровень, требует улучшений.

7 из 9 арбитров-женщин попали в 3-ю категорию. Скотт Фостер оказался во второй, Тони Бразерс – в первой.

Профсоюз не рекомендует лиге назначать арбитров из третьего списка на матчи плей-офф и советует выбирать из первой категории на финал.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт профсоюза игроков НБА
Ну ничего удивительно, поскольку реально достойных кандидатов как раз-таки 2-3 человека, остальные попадают по квоте на инклюзивность.

В футболе точно также, пихают этих бедолаг судить мужские игры, а они банально не успевают за ходом игры из-за чего происходят нелепейшие ошибки. Из последнего, например, когда ПСЖ с Баварией первый матч играли линейная уверенно подняла флажок на оффсайд у Диаза при его голе, оффсайда, конечно же, не было, что и подтвердил ВАР (гол засчитали).
кто бы сомневался, мб пора уже отменить излишнюю толерантность и инклюзивность, как сделали это киностудии, и принимать на работу за профессиональные качества?
