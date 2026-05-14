Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
Профсоюз игроков представил результаты голосования по судьям.
Игроки НБА анонимно распределили арбитров лиги по трем категориям: элита, надежный уровень, требует улучшений.
7 из 9 арбитров-женщин попали в 3-ю категорию. Скотт Фостер оказался во второй, Тони Бразерс – в первой.
Профсоюз не рекомендует лиге назначать арбитров из третьего списка на матчи плей-офф и советует выбирать из первой категории на финал.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт профсоюза игроков НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В футболе точно также, пихают этих бедолаг судить мужские игры, а они банально не успевают за ходом игры из-за чего происходят нелепейшие ошибки. Из последнего, например, когда ПСЖ с Баварией первый матч играли линейная уверенно подняла флажок на оффсайд у Диаза при его голе, оффсайда, конечно же, не было, что и подтвердил ВАР (гол засчитали).