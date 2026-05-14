Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын
Трэйси Макгрэйди дополнил ряд знаменитостей с позициями в NCAA.
За последнее время Джон Уолл, Стеф Карри, Шакил О’Нил, Трэй Янг и другие известные игроки присоединились к баскетбольным программам университетов в той или иной роли.
Этот список пополнил член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэйди, ставший стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс» – программы его сына Лэймена.
Макгрэйди будет возглавлять баскетбольные операции, приглашать игроков и заключать контракты NIL.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем