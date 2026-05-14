Трэйси Макгрэйди стал стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс», к которым присоединился его сын

Трэйси Макгрэйди дополнил ряд знаменитостей с позициями в NCAA.

За последнее время Джон Уолл, Стеф Карри, Шакил О’Нил, Трэй Янг и другие известные игроки присоединились к баскетбольным программам университетов в той или иной роли.

Этот список пополнил член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэйди, ставший стратегическим консультантом «Вагнер Сихоукс» – программы его сына Лэймена.

Макгрэйди будет возглавлять баскетбольные операции, приглашать игроков и заключать контракты NIL.