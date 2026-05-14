Данило Тасич будет выступать за «Уралмаш»
«Уралмаш» укрепит свою переднюю линию.
По информации телеграм-канала «Свободный агент», сербский бигмен Данило Тасич (32 года, 207 см) будет выступать за «Уралмаш» в следующем сезоне Лиги ВТБ.
Тасич претендовал на звание лучшего дебютанта чемпионата. Он лидировал в «Енисее» по очкам (15,1) и подборам (6,4) и помог команде выйти в плей-офф. Тасич реализовывал 37,9% бросков из-за дуги.
Серб принял участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент», канал в Telegram
10 комментариев
Уралмаш традициям не изменяет
Большие просто необходимы были для укрепления состава. Тасич конечно топ был в Красноярске. Можно только посочувствовать болельщикам "Енисея", а нашим порадоваться за хорошее усиление.
Очень жаль, но было очевидно, что после такого сезона клубы, находящиеся выше в таблице, предложат ему больше денег. Остаётся надеяться, что Енисей усилится хоть немного за счёт других легионеров, а не будет подписывать половину состава Самары
предложат, что им ещё делать
Выше на 1-2 строчки . Уралмаш - это не Локомотив и все остальные , парень переехал поближе к дому на Урал )
Интересный трансфер. Видимо, будет заменой Нельсона, одинаково хорош как на 5, так и на 4 номере, с броском и академичным стилем игры, как раз то, что нужно для центра
Вроде Ганиенко намекал о сокращении числа легионеров?
Он каждый год намекает, в итоге их всегда остаётся 5
Кстати, фан факт: Тасич и Невелс играли в ФМП в один год, в сезоне 21/22. Интересно только, останется ли Невелс со своим одноклубником
