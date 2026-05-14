Данило Тасич будет выступать за «Уралмаш»

«Уралмаш» укрепит свою переднюю линию.

По информации телеграм-канала «Свободный агент», сербский бигмен Данило Тасич (32 года, 207 см) будет выступать за «Уралмаш» в следующем сезоне Лиги ВТБ.

Тасич претендовал на звание лучшего дебютанта чемпионата. Он лидировал в «Енисее» по очкам (15,1) и подборам (6,4) и помог команде выйти в плей-офф. Тасич реализовывал 37,9% бросков из-за дуги.

Серб принял участие в Матче всех звезд Лиги ВТБ.