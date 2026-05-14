30+8+6 от Джеймса Хардена помогли «Кливленду» впервые выйти в лидеры в серии с «Детройтом»

Джеймс Харден помог «Кэвс» одержать ключевую победу.

«Кливленд » победил «Детройт » в гостях (117:113 ОТ) и получил возможность закрыть серию на своей площадке в следующем матче (3-2).

Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 30 очков, 8 подборов, 6 передач при 6 потерях и 3 блок-шота. Защитник реализовал 8 из 21 броска с игры, 3 из 10 из-за дуги и 11 из 14 с линии.

В активе бигмена Эвана Мобли 19 очков (6 из 13 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 8 подборов, 8 передач и 3 блок-шота.

Центровой Джарретт Аллен оформил дабл-дабл – 16 очков (6 из 10 с игры, 4 из 5 с линии), 10 подборов и 2 блок-шота.

39 очков (13 из 27 с игры, 6 из 10 из-за дуги, 7 из 8 с линии), 7 подборов и 9 передач при 6 потерях разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема не спасли его команду от поражения.