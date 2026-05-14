30+8+6 от Джеймса Хардена помогли «Кливленду» впервые выйти в лидеры в серии с «Детройтом»

Джеймс Харден помог «Кэвс» одержать ключевую победу.

«Кливленд» победил «Детройт» в гостях (117:113 ОТ) и получил возможность закрыть серию на своей площадке в следующем матче (3-2).

Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 30 очков, 8 подборов, 6 передач при 6 потерях и 3 блок-шота. Защитник реализовал 8 из 21 броска с игры, 3 из 10 из-за дуги и 11 из 14 с линии.

В активе бигмена Эвана Мобли 19 очков (6 из 13 с игры, 2 из 3 из-за дуги, 5 из 6 с линии), 8 подборов, 8 передач и 3 блок-шота.

Центровой Джарретт Аллен оформил дабл-дабл – 16 очков (6 из 10 с игры, 4 из 5 с линии), 10 подборов и 2 блок-шота.

39 очков (13 из 27 с игры, 6 из 10 из-за дуги, 7 из 8 с линии), 7 подборов и 9 передач при 6 потерях разыгрывающего «Пистонс» Кейда Каннингема не спасли его команду от поражения.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Первое ощущение что Кливленд наконец то проявил характер в очень-очень упертом матче и в самый нужный момент. Порадовало, что помимо Митчелла и Хардена есть Шредер который может неплохо заменить их и дать ускорение команде. Самое главное- Струсс капитальный красавчик! Столько усердия и огня в глазах!настоящий спорт в таких действиях. Перехват после трехи Митчелла и еще два таких необходимых очка склонили чашу весов на сторону Кавальерз. Из неприятного- у Кливленда нет сыгранности и есть некий мандраж в действиях и такое почти не прощается. Но игры вытащенные таким образом как раз таки надеюсь помогут укрепить командный дух в следующих играх. Вообщем позитива гораздо больше. Ждем следующую игру. p/s.МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ Детройту за игру, команда которой хочется симпатизировать в будущем.
Ответ Kairikus
Все верно. Нет картины игры. Здесь нужен тренер с опытом позиционного нападения, где у руля медленный разыгрывающий. И такой даже есть.
Аткинсон очень хорошо выстроил "бей-беги" в прошлом сезоне, но сейчас нужен совершенно другой подход.
Самое забавное, что главный свой вклад в победу он внёс своей защитой в клатче. Быстрые руки, бочкообразный корпус, чтение позиций. Чисто на таком мужицком опыте и сноровке давил детроитских щеглов.
Ответ Артем Андреев
... Умудрился блокшот поставить.
Ответ Артем Андреев
Через заслоны вообще не ходит, просто обнимает игрока, его поставившего )
Красавец. Тряхнул бородой как в лучшие годы.
Ответ Andy
Это точно. Потери к передачам 1 к 1 и 30% с игры.
Второй матч подряд затащил. Ну и где тут чокер?
Ответ Rodbert
Видимо Митчелл
Ответ Rodbert
38 с игры, 30 из-за дуги и 6 ассистов на 6 потерь. Чокер.
Лиза Солтерс после интервью сказала Хардену "Работай над штрафными")))
