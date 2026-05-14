«Пытаемся совместить страсть плей-офф с нашими стандартами». Разница в количестве фолов в плей-офф и «регулярке» НБА в 6-й раз за 60 лет превысила 10%

НБА прокомментировала работу арбитров.

Судьи выносят на 11% больше персональных предупреждений в нынешнем плей-офф, чем в матчах регулярного чемпионата. Разница в количестве фолов является стандартом НБА. Это происходило в 66 из 80 сезонов. Однако превышение на 10% и более стало 6-м за последние 60 лет.

«Игрокам, тренерами и судьям было бы слишком тяжело повторить уровень интенсивности 7-матчевой серии на протяжении 82 игр. Это совершенно другой баскетбол.

Мы не станем убирать свистки в карман. Но дискуссия о количестве свистков правомерна. Мы стараемся совместить страсть плей-офф с нашими стандартами.

Нам не нравятся удаления. Наша цель – провести все матчи и удержаться на грани грубости. Агрессивность должна вознаграждаться, но не переходить эту грань. Такова цель», – заявил вице-президент по развитию судейского корпуса Монти Маккатчен.