Адам Сильвер: «Система драфта «3-2-1» с равными шансами в лотерее будет представлена владельцам в конце мая»

НБА планирует ввести экспериментальный трехлетний проект драфта «3-2-1». Комиссионер Адам Сильвер подтвердил изменения и прокомментировал их.

«Мы представим это предложение владельцам команд в конце мая. Система равных шансов, в которой не будет значительной мотивации быть плохой командой. Есть даже условная зона «понижения» из трех худших команд, в которой шансы на победу будут ниже.

Мы все еще дорабатываем систему.

У нас также будут дополнительные возможности наказывать «танкинг». Если команды не играют на победу, мы сможем отбирать у них шансы в лотерее. Им нужно будет понимать, что угрожают не только штрафы, но снижение шансов на топ-пик.

Система будет введена на три года и даст нам возможность понять, есть ли другие креативные возможности для распределения игроков. Посмотрим, как команды будут реагировать на это. Как показали последние изменения в коллективном соглашении, клубы очень хорошо справляются с нововведениями и находят возможности обойти систему», – поделился Сильвер.