Определились участники «Финала четырех» Евролиги сезона-2025/26
Стали известны пары полуфиналистов Евролиги.
Победа «Валенсии» в пятом матче серии с «Панатинаикосом» окончательно определила состав участников «Финала четырех» в Афинах. В решающих матчах сыграют четыре лучшие команды регулярного чемпионата.
«Олимпиакос» встретится с действующим чемпионом «Фенербахче». В другой паре «Реал» сыграет с «Валенсией».
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Афинах. Полуфинальные матчи запланированы на пятницу, 22 мая, а финал турнира состоится в воскресенье, 24 мая.
Опубликовал: opimakh.ilya
