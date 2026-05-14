Определились участники «Финала четырех» Евролиги сезона-2025/26

Стали известны пары полуфиналистов Евролиги.

Победа «Валенсии» в пятом матче серии с «Панатинаикосом» окончательно определила состав участников «Финала четырех» в Афинах. В решающих матчах сыграют четыре лучшие команды регулярного чемпионата.

«Олимпиакос » встретится с действующим чемпионом «Фенербахче ». В другой паре «Реал » сыграет с «Валенсией ».

«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Афинах. Полуфинальные матчи запланированы на пятницу, 22 мая, а финал турнира состоится в воскресенье, 24 мая.