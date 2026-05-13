Стефен Карри хочет провести в НБА минимум 20 сезонов (Бретт Сигел)

Легенда «Голден Стэйт» Стефен Карри намерен сыграть в НБА как минимум 20 сезонов.

Ветеран «Голден Стэйт » Стефен Карри ясно дал понять, что хочет провести в НБА как минимум 20 сезонов, сообщает Бретт Сигел из ClutchPoints.

«Что касается его будущего в «Уорриорз», Карри никуда не собирается уходить в ближайшее время. Завершение карьеры, безусловно, уже на горизонте, но источники в команде рассказали ClutchPoints, что Карри на протяжении многих лет неоднократно давал понять: он хотел бы провести в НБА как минимум 20 сезонов.

Кроме того, Карри также ясно обозначил цель – выиграть еще как минимум один чемпионат, что позволило бы ему войти в группу великих игроков, таких как Мэджик Джонсон , Кобе Брайант , Майкл Джордан , Тим Данкан и других легенд, выигравших не менее пяти титулов за одну команду», – поделился Сигел.

Карри сейчас 38 лет и он завершил 17-й сезон в лиге. В регулярном чемпионате-2025/26 разыгрывающий набирал в среднем 26,6 очка, 3,6 подбора и 4,7 передачи в 43 матчах.