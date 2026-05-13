Стефен Карри хочет провести в НБА минимум 20 сезонов (Бретт Сигел)

Легенда «Голден Стэйт» Стефен Карри намерен сыграть в НБА как минимум 20 сезонов.

«Что касается его будущего в «Уорриорз», Карри никуда не собирается уходить в ближайшее время. Завершение карьеры, безусловно, уже на горизонте, но источники в команде рассказали ClutchPoints, что Карри на протяжении многих лет неоднократно давал понять: он хотел бы провести в НБА как минимум 20 сезонов.

Кроме того, Карри также ясно обозначил цель – выиграть еще как минимум один чемпионат, что позволило бы ему войти в группу великих игроков, таких как Мэджик Джонсон, Кобе Брайант, Майкл Джордан, Тим Данкан и других легенд, выигравших не менее пяти титулов за одну команду», – поделился Сигел.

Карри сейчас 38 лет и он завершил 17-й сезон в лиге. В регулярном чемпионате-2025/26 разыгрывающий набирал в среднем 26,6 очка, 3,6 подбора и 4,7 передачи в 43 матчах.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
То что делают ГС, это уже не про построение сильной команды, это уже шоу как в Вегасе, когда условной Селин Дион дают контракт лет на 15, чтобы она пела одно и тоже со сцены отеля для туристов. Зрителям нужно чтобы Карри продолжал пулять со всех ддистанций, даже если он будет играть 40 игр в сезоне, Дрэймонд бил людей, Керр был на капитанском мостике, для абсолютного зрительского комфорта надо ещё Томпсона вернуть.
Комментарий скрыт
Любой человек в здравом уме не будет против чтобы он их сыграл. Выиграть будет трудно, нудно идти на уступки по контракту причем не только и ему а единомышленникам. Пример только Шпоры, когда они уступали по контракту и в 2013-14 были лучшими в лиге и должны были брать два титула а не один. Но нынче братки если уступили два миллиона уже больше пафоса)
Ну то были Спёрс, более скромные ребята трудяги, у них никто шимми не танцевал и не чесал языком на подкастах. Из троицы ГСВ на огромных контрактах никто и цента не уступит.
Понятно, что он не скажет, что хочу, мол, спокойно доиграть свой контракт и уйти на пенсию. Но гсв без полной перестройки дальше не будет командой. Нынешний молодняк спошь средние ролевики, и пока они все в стадии борьбы за плей-ин(пока шеф не уйдет), нового светлого будущего не видать. Максимум уровень болота чикаго или ноп., и сем дальше, тем хуже.
минимум один чемпионат ))). а чего не 10?
Он походу угрожает титулом чемпиона плей-ин)). Занять 7-8 место и выиграть первый матч)
Человек предполагает, а травма ноги располагает. Увы...
Сербу дадут максималку, вот наверняка мусор пройдет дальше 1 раунда!!
пединька рано заглорил, а там было просто везение титул зацепить. А так Сербский психопат с зп не меньше чем у Карри, но вот без Гордона будет так же с треском постоянно вылетать.
У Стефа 5 титул должен был быть с Торонто, но травмы помешали.
