Георгий Жбанов о победе над УНИКСом: «Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел»

Жбанов о победе над УНИКСом: Игра была на усталость, победил тот, кто перетерпел.

«Зенит » сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, обыграв УНИКС в Казани (78:69). Защитник петербургской команды Георгий Жбанов отметил, что решающим фактором победы стало терпение в ключевые моменты игры.

- Что в этот раз удалось сделать лучше, чем в прошлый, когда уступили сопернику?

– Первая игра плей‑офф всегда проходит на энергии, на эмоциях. Все этого ждали – когда два топ‑клуба будут сражаться на протяжении всей серии. Отдали всех себя в первой игре, и, как и ожидалось, вторая игра была немножко вязкой, на усталость. И кто это перетерпит, заберет победу. Сегодня это мы. Я считаю, мы с этим хорошо справились, перестроились.

- Какие сейчас настрой и ожидания от матчей в Петербурге?

– Я жду полные трибуны, жду потрясающую атмосферу, как мы умеем делать в Санкт‑Петербурге. Конечно, ожидаю две победы. Без этого никуда. Да и что еще? Сейчас тренер скажет, что будет дальше. Пока просто едем домой, – сказал Жбанов после матча.

Третья игра серии пройдет 17 мая в Санкт‑Петербурге.