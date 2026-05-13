Адам Сильвер о борьбе с «управлением нагрузкой»: «Число пропусков матчей звездными игроками снизилось на 30%»

Адам Сильвер усомнился в эффективности практики «управления нагрузкой».

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о проблеме практики «управления нагрузкой», отметив, что лиге удалось сократить число пропусков матчей звездными игроками.

«Я бы сказал, что мы работаем над этой проблемой уже несколько последних лет. И в этом сезоне число пропусков отдельных матчей звездными игроками снизилось на 30%. Так что, думаю, игроки и команды поняли наш посыл.

Кроме того, если говорить шире, не факт, что практика «управления нагрузкой» вообще работает. Например, у нас больше травм в начале сезона, больше травм сразу после Матча всех звезд, чем ближе к концовке регулярного чемпионата», – заявил Сильвер в шоу Стивена Эй Смита.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Он мог бы министром спорта РФ легко быть. Жонглер статистики
Лишь бы министр спорт РФ не стал комиссионером НБА)
выведи их на чистую воду плиз
"Два матча в сезоне были со звёздами, они не пропустили эти два матча"
"И кстати, знаете, кто для меня звёзды? Все с контрактами больше 10 млн в год"
"Даже Джордан получал меньше, а значит, 10 млн это звезда"
и другие цитаты лучшего комиссионера лиги за всю историю.
"число пропусков отдельных матчей снизилось на 30%"
Про возросшее число вылетов по травмам тактично умолчим
