Адам Сильвер о борьбе с «управлением нагрузкой»: «Число пропусков матчей звездными игроками снизилось на 30%»
Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о проблеме практики «управления нагрузкой», отметив, что лиге удалось сократить число пропусков матчей звездными игроками.
«Я бы сказал, что мы работаем над этой проблемой уже несколько последних лет. И в этом сезоне число пропусков отдельных матчей звездными игроками снизилось на 30%. Так что, думаю, игроки и команды поняли наш посыл.
Кроме того, если говорить шире, не факт, что практика «управления нагрузкой» вообще работает. Например, у нас больше травм в начале сезона, больше травм сразу после Матча всех звезд, чем ближе к концовке регулярного чемпионата», – заявил Сильвер в шоу Стивена Эй Смита.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
"И кстати, знаете, кто для меня звёзды? Все с контрактами больше 10 млн в год"
"Даже Джордан получал меньше, а значит, 10 млн это звезда"
и другие цитаты лучшего комиссионера лиги за всю историю.
Про возросшее число вылетов по травмам тактично умолчим