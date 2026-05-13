Деян Радонич о втором матче с УНИКСом: «Это был не атакующий баскетбол, как в первой игре, а защитный»

Деян Радонич назвал ключевые факторы победы «Зенита» над УНИКСом в Казани.

«Зенит» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв УНИКС в Казани (78:69). После матча главный тренер петербуржцев Деян Радонич назвал ключевые факторы победы своей команды.

«Отмечу, что сегодняшняя игра отличалась от первого матча, который состоялся два дня назад. Еще до начала этой серии я говорил, что она будет очень жесткой. Вспоминая первую встречу, считаю: у нас был шанс выиграть, но тогда УНИКС все же выглядел лучше и забрал победу.

Сегодня мы провели хорошую игру, за исключением некоторых отрезков. В любом случае, мы показали умный баскетбол, однако нам нужно проанализировать определенные моменты и готовиться к следующим матчам в Санкт-Петербурге.

Стартовая встреча отличалась очень высокой результативностью: команды набрали много очков – за сотню каждая, показав хороший процент реализации трехочковых бросков. В общем, это был атакующий, результативный баскетбол. Сегодня же обе стороны продемонстрировали совершенно другую игру, сосредоточившись в основном на защите.

И повторюсь: мы провели хороший матч, за исключением некоторых отрезков. В такой короткий срок сохранять достаточный запас энергии и фокуса очень тяжело. После первого матча мы его проанализировали и поняли, что нужно сделать и исправить для победы. Еще раз подчеркну: в этой серии предстоит много матчей, и сегодня мы нашли способ выиграть», – заявил главный тренер «Зенита ».

Следующий матч серии пройдет 17 мая в Санкт-Петербурге.