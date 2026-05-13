  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Деян Радонич о втором матче с УНИКСом: «Это был не атакующий баскетбол, как в первой игре, а защитный»
1

Деян Радонич о втором матче с УНИКСом: «Это был не атакующий баскетбол, как в первой игре, а защитный»

Деян Радонич назвал ключевые факторы победы «Зенита» над УНИКСом в Казани.

«Зенит» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв УНИКС в Казани (78:69). После матча главный тренер петербуржцев Деян Радонич назвал ключевые факторы победы своей команды.

«Отмечу, что сегодняшняя игра отличалась от первого матча, который состоялся два дня назад. Еще до начала этой серии я говорил, что она будет очень жесткой. Вспоминая первую встречу, считаю: у нас был шанс выиграть, но тогда УНИКС все же выглядел лучше и забрал победу.

Сегодня мы провели хорошую игру, за исключением некоторых отрезков. В любом случае, мы показали умный баскетбол, однако нам нужно проанализировать определенные моменты и готовиться к следующим матчам в Санкт-Петербурге.

Стартовая встреча отличалась очень высокой результативностью: команды набрали много очков – за сотню каждая, показав хороший процент реализации трехочковых бросков. В общем, это был атакующий, результативный баскетбол. Сегодня же обе стороны продемонстрировали совершенно другую игру, сосредоточившись в основном на защите.

И повторюсь: мы провели хороший матч, за исключением некоторых отрезков. В такой короткий срок сохранять достаточный запас энергии и фокуса очень тяжело. После первого матча мы его проанализировали и поняли, что нужно сделать и исправить для победы. Еще раз подчеркну: в этой серии предстоит много матчей, и сегодня мы нашли способ выиграть», – заявил главный тренер «Зенита».

Следующий матч серии пройдет 17 мая в Санкт-Петербурге.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
logoДеян Радонич
logoУНИКС
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Во второй четверти вообще ничего не дали Униксу забить! 6 очков- это крутой результат!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Велимир Перасович о втором матче с «Зенитом»: «Ключевые факторы поражения – вторая четверть и проигрыш подбора»
13 мая, 19:35
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» обыграл УНИКС и сравнял счет в серии
13 мая, 18:02
Илона Корстин: «Впервые в истории Лиги ВТБ обе полуфинальные серии начались с овертаймов. Это говорит о высокой конкуренции»
13 мая, 16:12
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:13Видео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Рекомендуем