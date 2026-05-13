Велимир Перасович о втором матче с «Зенитом»: «Ключевые факторы поражения – вторая четверть и проигрыш подбора»

Тренер УНИКСа назвал ключевые причины поражения во втором матче с «Зенитом».

«Зенит» сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, обыграв УНИКС в Казани (78:69). После матча главный тренер казанской команды Велимир Перасович объяснил причины поражения.

– Поздравляю «Зенит» с победой. Сегодня с самого начала гости выглядели свежее и энергичнее, чем мы. В дебюте матча они добились двузначного преимущества, но затем, благодаря ротации, нам удалось выиграть первую четверть. Определяющей стала вторая десятиминутка, в которой мы проиграли 13 очков и совершили 8 потерь, при этом за 40 минут у нас 11 потерь – это огромная разница.

Во второй половине приложили много усилий, но нелегко догонять такую сильную команду, как «Зенит». Для меня ключевые факторы поражения – вторая четверть и проигрыш подбора. Соперники заметно превзошли нас на щитах. Как правило, мы всегда собираем много отскоков, но против питерцев нам этого не удается. Следует разобраться в причинах.

– В начале второй четверти Джален Рейнольдс покинул игру из-за повреждения. Были ли опасения, что центровой не сможет продолжить матч?

– Рейнольдс вернулся на паркет, поскольку это игрок с высоким болевым порогом. Завтра посмотрим на его самочувствие.

- Как оцените игру Маркуса Бингэма?

– Безусловно, нам не хватает ротации. Бингэм был важным игроком команды на протяжении всего сезона, но в плей-офф пока не может показать свой лучший баскетбол. В то же время у нас есть проблемы с организацией игры. Надеемся, что он наберет форму, – сказал Перасович на послематчевой пресс-конференции.

