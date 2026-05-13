«Бостон» не является серьезным претендентом на Янниса Адетокумбо (Джейк Фишер)

Джейк Фишер: «Бостон» не входит в число главных претендентов на Янниса.

«Селтикс» заявляли, что высоко ценят Джейлена Брауна и чувствуют себя уверенно с ним в составе. Я знаю, что «Бостон » связывался с «Милуоки » перед февральским дедлайном обменов, но не думаю, что они когда-либо были действительно серьезным претендентом. Пока не услышу обратное, не считаю, что они вообще входят в число реальных вариантов», – отметил инсайдер.