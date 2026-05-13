«Виллербан» продолжит выступать в Евролиге
Французский «Виллербан» подтвердил свое намерение продолжить выступления в Евролиге.
В официальном заявлении клуб сообщил о двух ключевых шагах, направленных на ускорение развития проекта: подтверждении участия в будущем проекта Евролиги и привлечении новых стратегических инвесторов.
До этого «Виллербан» оставался одной из трех команд Евролиги – наряду с «Реалом» и «Фенербахче» – которые еще не подписали новое долгосрочное соглашение с лигой. Теперь же их участие фактически подтверждено.
Сезон-2025/26 стал для французского клуба крайне неудачным: «Виллербан» занял последнее место в регулярном чемпионате, одержав всего восемь побед.
Ранее клуб упоминался среди возможных участников европейского проекта НБА.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Виллербана»
