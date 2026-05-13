0

«Виллербан» продолжит выступать в Евролиге

Французский «Виллербан» подтвердил участие в Евролиге.

Французский «Виллербан» подтвердил свое намерение продолжить выступления в Евролиге.

В официальном заявлении клуб сообщил о двух ключевых шагах, направленных на ускорение развития проекта: подтверждении участия в будущем проекта Евролиги и привлечении новых стратегических инвесторов.

До этого «Виллербан» оставался одной из трех команд Евролиги – наряду с «Реалом» и «Фенербахче» – которые еще не подписали новое долгосрочное соглашение с лигой. Теперь же их участие фактически подтверждено.

Сезон-2025/26 стал для французского клуба крайне неудачным: «Виллербан» занял последнее место в регулярном чемпионате, одержав всего восемь побед.

Ранее клуб упоминался среди возможных участников европейского проекта НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Виллербана»
logoАСВЕЛ Виллербан
logoЕвролига
Лига Европы под эгидой НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Франции. «Виллербан» обыграл «Страсбур», «Дижон» победил «Бурк» и другие результаты
9 мая, 20:50
«Виллербан» обозначил намерение остаться в Евролиге в следующем сезоне, статус клуба в турнире под сомнением
24 апреля, 13:54
Лоран Скьярра о Тони Паркере: «Может, он заскучал, будучи очень активным человеком? Работа тренера – сумасшедшее дело»
19 апреля, 15:40
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
59 минут назадВидео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Рекомендуем