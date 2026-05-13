  • Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»
Николо Мелли о награде лучшему защитнику Евролиги: «Конечно, я хотел быть первым. Но Диалло – настоящий монстр в обороне»

Николо Мелли признался, что хотел выиграть награду лучшему защитнику Евролиги.

Форвард «Фенербахче» Николо Мелли признался, что хотел бы получить награду лучшему защитнику Евролиги сезона-2025/26, однако отметил заслуги победителя – Альфы Диалло из «Монако».

«Неправда, что мне безразличны личные награды. Если ты занял второе место, то хочешь быть первым. Лучше быть вторым, чем третьим, но, конечно, хочется быть первым. Если у тебя есть шанс, если есть возможность побороться за это, нужно просто идти и добиваться .

При этом Альфа Диалло – отличный защитник, тут вообще не о чем спорить. Награду ведь не отдали человеку, который не умеет защищаться. Он просто монстр в обороне. И, вероятно, почти всегда опекает сильнейшего игрока соперника.

Мы совершенно разные защитники. Статистика, как вы сказали, отражает лишь часть картины. Если бы награду дали мне, думаю, это было бы скорее признанием заслуг всей команды – того, что «Фенербахче» был лучшей оборонительной командой», – сказал Мелли в интервью Eurohoops.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
