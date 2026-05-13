О Джи Ануноби будет готов к первому матчу финала Востока

Форвард «Никс» О Джи Ануноби рассчитывает вернуться к старту финала Востока.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, форвард «Нью-Йорка » О Джи Ануноби будет готов к первому матчу финала Восточной конференции.

Ануноби пропустил третий и четвертый матчи серии с «Сиксерс» из-за растяжения задней поверхности бедра правой ноги. Несмотря на это, «Никс» оформили «сухую» победу со счетом 4-0.

Теперь «Нью-Йорк» встретится с победителем серии между «Детройтом» и «Кливлендом», в которой сейчас ничья – 2-2.

До получения травмы Ануноби был одним из лучших игроков «Никс» в плей-офф, набирая в среднем 21,4 очка за матч.