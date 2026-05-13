Шэй Гилджес-Александер: «Вы не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные»

ШГА: Вы не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные.

После уверенной победы «Оклахомы» над «Лейкерс» во втором раунде плей-офф лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер отреагировал на критику со стороны болельщиков калифорнийской команды за частые походы на линию штрафных.

«Я так это вижу: болельщики – люди, которые смотрят игры и болеют против нас – хотят, чтобы их команда победила. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Лейкерс » жаловался на штрафные Леброна или Луки. Я все понимаю, ребята. Я бы тоже себя ненавидел», – сказал действующий MVP НБА .

В серии второго раунда против «Лейкерс» Гилджес-Александер в среднем набирал 24,5 очка, 4 подбора и 5,5 передачи.