Шэй Гилджес-Александер: «Вы не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные»
После уверенной победы «Оклахомы» над «Лейкерс» во втором раунде плей-офф лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер отреагировал на критику со стороны болельщиков калифорнийской команды за частые походы на линию штрафных.
«Я так это вижу: болельщики – люди, которые смотрят игры и болеют против нас – хотят, чтобы их команда победила. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Лейкерс» жаловался на штрафные Леброна или Луки. Я все понимаю, ребята. Я бы тоже себя ненавидел», – сказал действующий MVP НБА.
В серии второго раунда против «Лейкерс» Гилджес-Александер в среднем набирал 24,5 очка, 4 подбора и 5,5 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Интересно, что ещё он мог ответить на вопрос о том, что болельщики "Лейкерс" жаловались на его частые походы на линию штрафных?
Что-то типа: "Нам подсуживают. Кошмар! Ужас! Сильверу срочно надо что-то предпринять, иначе мы второй год подряд выиграем Чемпионский Титул!".
Так ему нужно было ответить? Ну, серьёзно.