Шэй Гилджес-Александер: «Вы не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные»

После уверенной победы «Оклахомы» над «Лейкерс» во втором раунде плей-офф лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер отреагировал на критику со стороны болельщиков калифорнийской команды за частые походы на линию штрафных.

«Я так это вижу: болельщики – люди, которые смотрят игры и болеют против нас – хотят, чтобы их команда победила. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Оклахомы» жаловался на мои штрафные. Вы никогда не услышите, чтобы фанат «Лейкерс» жаловался на штрафные Леброна или Луки. Я все понимаю, ребята. Я бы тоже себя ненавидел», – сказал действующий MVP НБА.

В серии второго раунда против «Лейкерс» Гилджес-Александер в среднем набирал 24,5 очка, 4 подбора и 5,5 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
Интересно, что он скажет, когда лига выберет новых фаворитов для судей, и Окла начнет набирать фолы в защите и не получать штрафные в атаке. Команда и без того сильная, сбалансированная и глубокая, зачем ей "серое" лобби не понимаю
да, ты прав, уже в следующем сезоне придется скидывать свои активы, Холгмрен и джей даб пересядут с детских контрактов на детские максималки, через год вообще будут вилы когда закончатся контракты у Хартенштайна, дорта и карузо и при этом шга пересядет на другой контракт, окно закрывается. Уже в следующем сезоне нынешний состав будет стоить 250.
Что за тупая фраза? Фанаты лал явно не жаловались, когда судьи убили то сакраменто и протащили лал в финал, так что теперь? Что это должно значить вообще?
Так раз всё правильно он сказал. Фанаты видят плохие свистки только в пользу соперников, а когда ЛАЛ тащат судьи, то они молчат в тряпочку, это Шай и хотел сказать. Что ему дают штрафные, все недовольны, а в обратную сторону будут молчать
Чел, прочти новость дальше заголовка. Это вообще полезная привычка, помогает избежать глупых вопросов
Честно, смотря матчи, что он, что Лука, если не забил в проходе, чуть ли не постоянно жаловались судье, типа, а где фол... А вообще сутенёру грех жаловаться на всё, у него такая команда, что не он один делает игру, там команда реальная
Вы не услышите, чтобы фанаты ГСВ жаловались на однополые браки
Нормально ответил. Вполне себе адекватно.
Интересно, что ещё он мог ответить на вопрос о том, что болельщики "Лейкерс" жаловались на его частые походы на линию штрафных?
Что-то типа: "Нам подсуживают. Кошмар! Ужас! Сильверу срочно надо что-то предпринять, иначе мы второй год подряд выиграем Чемпионский Титул!".
Так ему нужно было ответить? Ну, серьёзно.
Леброна-то к чему приплёл? Ривза надо было упомянуть, он в большей степени конкурент Шэя за благосклонность арбитров.
