Дрэймонд Грин: «Переход Зубаца в «Индиану» может войти в топ-5 худших сделок в истории»

Дрэймонд Грин прокомментировал переход драфт-пика «Индианы» к «Клипперс» по итогам лотереи.

«Собираются ли они выбрать игрока под пятым номером и поставить его рядом с Каваем Ленардом – или они собираются обменять Кавая, попытаться получить больше драфт‑активов и начать перестройку?

Скажу честно, «Пэйсерс», конечно, не повезло. Да, они получили стартового центрового в лице Ивицы Зубаца, но если за это пришлось расстаться с многолетним участником Матча всех звезд, такую сделку вполне могут записать в топ-5 худших обменов в истории», – сказал Грин в своем подкасте.

«Думал, что нам наконец-то повезет». Президент «Индианы» извинился после того, как пик «Пэйсерс» достался «Клипперс»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
Грин уже полнейшую ахинею несет
Ответ DeX
Грин будет таким же аналитиком, как и Перкинс.
Насчет топ-5 очень вряд ли.
Просто вспомнить хотя бы переход Дейма к оленям и обратно, такое Ивица даже близко не переплюнет
Сделка конечно не удачная, тут уж ничего не поделать. Но прям говорить про топ5 худших в истории перебор имхо. Драфтануть будущего многолетнего олстара под 5-м пиком не так уж и просто. И не надо говорить про особый и глубокий драфт, когда моки читаешь у них каждый год особый и глубокий, за исключением драфта Рисаше и Беннета. На деле оказывается что даже в топ10 половина новичков не то что до олстара не добираются, но даже в своих командах не на первых ролях. А кто-то и в старт попасть не может.
Ответ Александр Деев
Этот драфт сильно падает после топ 3, под четвертым пиком еще можно перспективного большого забрать, а дальше толпа комбогардов-боллхендлеров - это не для Индианы. Можно сказать, что Инди в принципе не повезло и танкование сезона не окупилось, а без потенциальной возможности получения этого лотерейного пика им никто Зубаца бы и не отдал
Ответ Blue Monster
Да может и окупилось. Без танкования они были бы сейчас с Матурином и драфт-пиком на границе топ-10 в лучшем случае. А так с Зубацом. В принципе, игроков задней линии у них немало, центровой нужнее. Просто мог бы быть вообще праздник - Зубац плюс молодой супер-талант. Этого не произошло, обидно конечно, но к следующему сезону "Индиана", скорее всего, всё равно усилилась.
Даа, Грин плохо знает историю Лиги. Там такие обмены бывали раньше. Можно вспомнить обмен Пирса и Гарнетта в Бруклин на пики из недавнего. В 70-е например Мозеса Мэлоуна, топового центрового, меняли на какую-то ерунду. Потом Клипперс немало начудили с обменами в 80-е. Да много чего было.
Ответ MTZ_2022
Тем более, если бы Индиане повезло и пик не ушёл к Клипперс, обмен был бы в принципе даже неплохим)
А МОЖЕТ и не войти. И чо тогда? Лишь бы воздух сотрясать...
Зубац конечно нечаянно получил себе давление на всю оставшуюся карьеру)
Всё это притянуто за уши. в теории то под этим пиком могут и баста выбрать. Одно ясно, что Зубац не стоит высокого драфт пика явно, когда потенциально там будущие звёзды.
Ну а если Клипперс выберут бастище уровня Энтони Беннета? Топ-5 лучших обменов? Так это не работает, пик это просто пик. Это не ситуация с обменом Газоля, которого обменяли на мешок картошки, в котором оказался его брат, Мемфис получал не абстрактный пик, а конкретного игрока, пусть никто и предположить не мог, что он окажется для клуба ценее Пау.
Индиана не совсем танковала в этом сезоне. Карлайл внимательно смотрел на новичков и запасных , давал много играть и думаю определился на следующий сезон кто будет во втором составе и кого еще можно добавить. Очень нужны нормальные запасные. Вот много играли Джарас Уокер,Джей Хафф и т.д. Так что... вперед Иноходцы! За титулом!!!
