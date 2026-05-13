Дрэймонд Грин: «Переход Зубаца в «Индиану» может войти в топ-5 худших сделок в истории»

Грин: Переход Зубаца в «Индиану» может войти в топ-5 худших сделок в истории.

Дрэймонд Грин прокомментировал переход драфт-пика «Индианы» к «Клипперс» по итогам лотереи.

«Собираются ли они выбрать игрока под пятым номером и поставить его рядом с Каваем Ленардом – или они собираются обменять Кавая, попытаться получить больше драфт‑активов и начать перестройку?

Скажу честно, «Пэйсерс», конечно, не повезло. Да, они получили стартового центрового в лице Ивицы Зубаца , но если за это пришлось расстаться с многолетним участником Матча всех звезд, такую сделку вполне могут записать в топ-5 худших обменов в истории», – сказал Грин в своем подкасте.

«Думал, что нам наконец-то повезет». Президент «Индианы» извинился после того, как пик «Пэйсерс» достался «Клипперс»