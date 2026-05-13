Стивен Эй Смит: «С Леброном «Никс» будут претендентами на титул, а бренд позволит ему заработать еще полмиллиарда долларов»

Стивен Эй Смит считает, что Леброну стоит продолжить карьеру в «Нью-Йорке».

Стивен Эй Смит высказался о возможном продолжении карьеры Леброна Джеймса , заявив, что наиболее привлекательным вариантом для 41-летнего баскетболиста в случае выхода на рынок свободных агентов могли бы стать «Никс».

«Я понимаю, что это эмоционально. Но если говорить о «Нью-Йорке », то есть два момента. Если вы снова не возьмете титул в этом сезоне, вам не нужно никого отдавать ради Леброна – он может прийти как свободный агент.

И, кстати, деньги для него не будут иметь значения, потому что он будет играть за Джеймса Долана. Этот человек сделает его еще более богатым. Леброн – не Кайри Ирвинг и не Кевин Дюрэнт. Он не откажется от бренда «Никс» ради «Бруклина». Он будет играть за «Никс». Этот бренд легко позволит ему заработать еще полмиллиарда долларов.

«Нью-Йорк» сам по себе будет фаворитом на выход в финал НБА . А если к уже имеющимся Джейлену Брансону, О Джи Ануноби и Карлу-Энтони Таунсу добавить Леброна, получится команда, которая в четырех победах от титула», – заявил Смит в своем шоу.