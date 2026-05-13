Стивен Эй Смит: «С Леброном «Никс» будут претендентами на титул, а бренд позволит ему заработать еще полмиллиарда долларов»
Стивен Эй Смит высказался о возможном продолжении карьеры Леброна Джеймса, заявив, что наиболее привлекательным вариантом для 41-летнего баскетболиста в случае выхода на рынок свободных агентов могли бы стать «Никс».
«Я понимаю, что это эмоционально. Но если говорить о «Нью-Йорке», то есть два момента. Если вы снова не возьмете титул в этом сезоне, вам не нужно никого отдавать ради Леброна – он может прийти как свободный агент.
И, кстати, деньги для него не будут иметь значения, потому что он будет играть за Джеймса Долана. Этот человек сделает его еще более богатым. Леброн – не Кайри Ирвинг и не Кевин Дюрэнт. Он не откажется от бренда «Никс» ради «Бруклина». Он будет играть за «Никс». Этот бренд легко позволит ему заработать еще полмиллиарда долларов.
«Нью-Йорк» сам по себе будет фаворитом на выход в финал НБА. А если к уже имеющимся Джейлену Брансону, О Джи Ануноби и Карлу-Энтони Таунсу добавить Леброна, получится команда, которая в четырех победах от титула», – заявил Смит в своем шоу.
Леброн и Никс могли бы очень крепко помочь друг другу.
Единственное - "деньги не будут играть роли". Леброн не поедет за минималку, даже если рынок действительно даст ему возможность заработать гигантские деньги, он не поедет хотя бы потому что это несолидно.