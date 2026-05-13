  • Стивен Эй Смит: «С Леброном «Никс» будут претендентами на титул, а бренд позволит ему заработать еще полмиллиарда долларов»
Стивен Эй Смит: «С Леброном «Никс» будут претендентами на титул, а бренд позволит ему заработать еще полмиллиарда долларов»

Стивен Эй Смит считает, что Леброну стоит продолжить карьеру в «Нью-Йорке».

Стивен Эй Смит высказался о возможном продолжении карьеры Леброна Джеймса, заявив, что наиболее привлекательным вариантом для 41-летнего баскетболиста в случае выхода на рынок свободных агентов могли бы стать «Никс».

«Я понимаю, что это эмоционально. Но если говорить о «Нью-Йорке», то есть два момента. Если вы снова не возьмете титул в этом сезоне, вам не нужно никого отдавать ради Леброна – он может прийти как свободный агент.

И, кстати, деньги для него не будут иметь значения, потому что он будет играть за Джеймса Долана. Этот человек сделает его еще более богатым. Леброн – не Кайри Ирвинг и не Кевин Дюрэнт. Он не откажется от бренда «Никс» ради «Бруклина». Он будет играть за «Никс». Этот бренд легко позволит ему заработать еще полмиллиарда долларов.

«Нью-Йорк» сам по себе будет фаворитом на выход в финал НБА. А если к уже имеющимся Джейлену Брансону, О Джи Ануноби и Карлу-Энтони Таунсу добавить Леброна, получится команда, которая в четырех победах от титула», – заявил Смит в своем шоу.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Тут спорить не о чем с шизом.
Леброн и Никс могли бы очень крепко помочь друг другу.

Единственное - "деньги не будут играть роли". Леброн не поедет за минималку, даже если рынок действительно даст ему возможность заработать гигантские деньги, он не поедет хотя бы потому что это несолидно.
Уверен, что ни одна команда в лиге даже не посмеет хотя бы просто предложить Леброну минимальный контракт, ибо это будет откровенный плевок в лицо живой легенде) Дед же не виноват в том, что на пятом десятке лет он лучше, чем 90% лиги. И это никак не позорит НБА, это лишь делает честь феномену Леброна
Не просто не поедет за минималку. Он не поедет за что угодно, кроме максималки. Сам так говорил после Майами.
Мне нравится этот вариант, у Никс сейчас хороший подбор игроков, полноценная команда, а не разрозненное сборище. А еще это беспроигрышный вариант в том плане, что Никс половину века не выигрывали - если вдруг удастся в их составе победить, это будет так же легендарно, как в Кливленде десять лет назад. А если нет - ну, не судьба, значит.
И тренер у Никс не последний человек в карьере Леброна :)
Уж лучше бы завершил карьеру чем связываться с никс)
Ещё лет 8 назад надо было
Бриджеса скидывают бедолагу. А вообще сделайте это пожалуйста и все звёзды сойдутся)
У Никс там Виланова вайб и Таунс с Ануноби. Какой Леброн?
дикие фанаты Никс сожрут Леброна при первых же неудачах. Ему надо доигрывать в Кливленде, махнуть на Хардена
да ему после "решения" мне кажется уже ничего не страшно
чекаем как стив обосрет руководство, Брансона, когда никс вылетят
Уахахаххахахахахаха. Крабовые палочки такие не далёкие!
