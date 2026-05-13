«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года

«Уралмаш » продлил контракт с разыгрывающим Антоном Карданахишвили . По информации «Спорт-Экспресса», новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

В прошедшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 24-летний защитник провел 36 матчей, набирая в среднем 8,1 очка, 2,3 подбора и 3,6 передачи за 22 минуты на площадке. В апреле Карданахишвили был признан MVP месяца.

Кроме того, игрок приглашен в сборную России на летние сборы.