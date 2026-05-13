«Уралмаш» продлил контракт с Антоном Карданахишвили до 2028 года

«Уралмаш» продлил контракт с разыгрывающим Антоном Карданахишвили. По информации «Спорт-Экспресса», новое соглашение рассчитано до конца сезона-2027/28.

В прошедшем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 24-летний защитник провел 36 матчей, набирая в среднем 8,1 очка, 2,3 подбора и 3,6 передачи за 22 минуты на площадке. В апреле Карданахишвили был признан MVP месяца.

Кроме того, игрок приглашен в сборную России на летние сборы.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
Антон Карданахишвили
Антону пора уже прибавлять в стабильности, данные, как и техническая база, прекрасные, голова вполне светлая, но пока он ещё далёк от лучшей версии себя.
Продление абсолютно логичное, такого игрока было бы странно не попытаться удержать.
Да, пока слабоват именно в розыгрыше, и часто - в принятии решений, но атлетизм при нём, бросок стабильнее наработать, хороший гард для сборной даже, ну когда...)
Отличная новость! Антон будет только расти и набираться опыта.
