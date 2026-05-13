Джейк Фишер: «В НБА обсуждают обмен Эмбиида на Сабониса, но этот сценарий маловероятен»

В НБА обсуждается обмен Джоэла Эмбиида на Домантаса Сабониса.

Центровой «Филадельфии» оказался в числе игроков, которых связывают с потенциальным громким обменом в это межсезонье. По информации инсайдера НБА Джейка Фишера, в лиге обсуждается вариант обмена Эмбиида на Домантаса Сабониса из «Сакраменто».

«Один из маловероятных сценариев, который обсуждается среди представителей клубов, – это обмен Эмбиида на Сабониса. Но даже слово «маловероятный» здесь, возможно, звучит слишком мягко.

Оба бывших участника Матча всех звезд, вероятно, нуждаться в смене обстановки, однако главная проблема Эмбиида – его здоровье и неспособность выдержать полноценный плей-офф, что, конечно, сужает круг претендентов», – отметил Фишер.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
На Западе Инвалиида совсем добьют, отмучается наконец-то.
))))))))
Эмбиида одной такой новостью про обмен в Сакраменто добить можно...
При всей моей «любви» к Джоэлу - это игрок принципиально другого уровня, нежели Саб. И уровень этот гораздо выше
Толку от этого уровня, если он не играет?
И показывает он его гораздо реже. Здесь скорее будут смотреть не на уровень игроков, а на контракты. У Сабониса короче на год и легче на 5 лямов за сезон
Я бы взял тогда старого Сабониса, старый конь точно не помешает
Ааа, так проблема в Эмбииде. Я то уж грешным делом подумал, что обмен маловероятен, потому что Сабонис, с его контрактом, никому кроме Сакраменто нахрен не уперся
Если Сакраменто захочет - надо менять. Немного смущает, что в последнем сезоне Сабас провел всего 19 игр, но даже это пофиг, зато контракт короче на 1 год и меньше на 13 млн.
