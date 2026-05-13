Джейк Фишер: «В НБА обсуждают обмен Эмбиида на Сабониса, но этот сценарий маловероятен»

В НБА обсуждается обмен Джоэла Эмбиида на Домантаса Сабониса.

Центровой «Филадельфии» оказался в числе игроков, которых связывают с потенциальным громким обменом в это межсезонье. По информации инсайдера НБА Джейка Фишера, в лиге обсуждается вариант обмена Эмбиида на Домантаса Сабониса из «Сакраменто ».

«Один из маловероятных сценариев, который обсуждается среди представителей клубов, – это обмен Эмбиида на Сабониса. Но даже слово «маловероятный» здесь, возможно, звучит слишком мягко.

Оба бывших участника Матча всех звезд, вероятно, нуждаться в смене обстановки, однако главная проблема Эмбиида – его здоровье и неспособность выдержать полноценный плей-офф, что, конечно, сужает круг претендентов», – отметил Фишер.