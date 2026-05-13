Джош Гидди перенес успешную операцию на голеностопе и должен вернуться к началу тренировочного лагеря

Джош Гидди перенес операцию на голеностопе и вернется через три месяца.

Разыгрывающий «Чикаго » Джош Гидди перенес успешную операцию на правом голеностопе и, по данным клуба, сможет вернуться к тренировкам примерно через три месяца

Ожидается, что 23-летний защитник полностью восстановится к началу тренировочного лагеря перед стартом следующего сезона. В минувшем регулярном чемпионате он провел 54 матча, набирая в среднем 17 очков, 8,3 подбора и 9,1 передачи.

«Буллз» завершили сезон-2025/26 на 12-м месте Восточной конференции с результатом 31-51.