Илона Корстин: «Впервые в истории Лиги ВТБ обе полуфинальные серии начались с овертаймов. Это говорит о высокой конкуренции»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ прокомментировала старт полуфинальных серий.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в разговоре с «Матч ТВ» подвела итоги первого матча между ЦСКА и «Локомотивов-Кубань», отметив высокий уровень борьбы и то, что обе полуфинальные серии стартовали с овертаймов.

«Игра очень яркая, интересная. Как и вчерашний матч в Казани между УНИКСом и «Зенитом ». Впервые в истории лиги обе полуфинальные серии начались с овертаймов. Это говорит о высокой конкуренции в чемпионате. Борьба доведена до предела. Сегодня было много жесткости, вязкого контактного баскетбола. В начале матча команды нервничали, а потом игра пошла. У ЦСКА сегодня было преимущество своей площадки, и армейцы считались фаворитами, но «Локо », несмотря на прогнозы, выдал суперигру и сумел найти ключик к победе в первом матче.

Хочу отметить в составе «Локомотива» 21‑летнего Всеволода Ищенко. Он сегодня взял на себя роль лидера, несмотря на юный возраст, вел за собой команду, играл очень полезно. А в ЦСКА ниже своего уровня сыграли лидеры Тримбл и Уэйр (14 очков на двоих). Это был ключевой момент противостояния. Защита сегодня была жесткая с обеих сторон, но с учетом овертайма игра получилась результативная. Для лиги такие матчи – украшение.

При этом важно отметить, что это только первые матчи полуфинальных серий – все самое интересное только начинается», – подчеркнула Корстин.