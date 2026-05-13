  • Леброн Джеймс остался недоволен отношением «Лейкерс» после своего рекордного достижения по победам в НБА
Леброн Джеймс остался недоволен отношением «Лейкерс» после своего рекордного достижения по победам в НБА

Леброн Джеймс почувствовал, что «Лейкерс» воспринимают его как должное.

По информации Тима Макмэна из ESPN, Леброн Джеймс остался недоволен тем, что генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка не вручил ему игровой мяч, когда форвард установил рекорд по количеству побед в истории НБА.

«По информации источников близких к клубу, Джеймс, который провел последние восемь сезонов в Лос‑Анджелесе и помог команде завоевать 17‑й чемпионский титул в 2020 году, расценил приоритеты Пелинки в тот момент как еще один пример того, что «Лейкерс» воспринимают его как должное», – сообщил Макмэн.

Источник: ESPN
По-моему, совершенно понятно, что в Лейкерс ждут не дождутся, чтобы Лёба отбыл в Кливленд.
У Лейкерс будет летом акция, за одного Леброна отдаем сразу двух Джеймсов..
Пелинка: "Может ещё твой свитер под сводами поднять???"
Пелинка: "Может ещё твой свитер под сводами поднять???"
Ну, а чего бы и не поднять?
Да, для Лейкерс это не Коби и Мэджик с Каримом, но Леброн настолько величина, что через пару лет после его выхода на пенсию, о нём будут петь исключительно дифирамбы и то, что такой игрок связан с вами серьёзнейшим образом будет клубами всячески напоминаться.
Ну, а чего бы и не поднять? Да, для Лейкерс это не Коби и Мэджик с Каримом, но Леброн настолько величина, что через пару лет после его выхода на пенсию, о нём будут петь исключительно дифирамбы и то, что такой игрок связан с вами серьёзнейшим образом будет клубами всячески напоминаться.
Если Лейкерс выведут его номер, жто будет позорище. Он, конечно, явление, но, как бы не в Лейкерс
Самое смешное, что пройдет энное количество лет и когда прям 100% убедятся с новым лицом, опять начнут шарманку в стиле новой трилогии звездных войн «а вот эти ваши старые героине то - говно!»
Они всё делают без уважения, Брон. Пора переворачивать страницу.
Они всё делают без уважения, Брон. Пора переворачивать страницу.
Ты пришел к ЛеБрону Джеймсу, чтобы я восстановил справедливость, но просишь без уважения, не предлагаешь мне дружбу, даже не называешь Королём Джеймсом. Нет, ты пришёл в мой дом, в день рождения моего сына и просишь выиграть вам титул, за сезон
Недостаточно качественно целовали монарший зад?
А где этот мяч? Пелинка забрал и не отдал? Или должен был вылететь за ним на поляну? Или Бронни клювом щёлкнул?)
А где этот мяч? Пелинка забрал и не отдал? Или должен был вылететь за ним на поляну? Или Бронни клювом щёлкнул?)
Мяч отдали Редику, это была его 100-я победа в качестве тренера Лейкерс.
Мяч отдали Редику, это была его 100-я победа в качестве тренера Лейкерс.
Ну тем более правильно. Этих рекордов как грязи, а особенно куча, которые достигаются благодаря долголетию
Пелинка наверняка про это даже не подумал.
А вот и притянутый за уши конфликт
А вот и притянутый за уши конфликт
Как и рекорд
Кем себя возомнил этот нарцисс?
