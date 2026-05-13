Леброн Джеймс остался недоволен отношением «Лейкерс» после своего рекордного достижения по победам в НБА

Леброн Джеймс почувствовал, что «Лейкерс» воспринимают его как должное.

По информации Тима Макмэна из ESPN, Леброн Джеймс остался недоволен тем, что генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка не вручил ему игровой мяч, когда форвард установил рекорд по количеству побед в истории НБА .

«По информации источников близких к клубу, Джеймс, который провел последние восемь сезонов в Лос‑Анджелесе и помог команде завоевать 17‑й чемпионский титул в 2020 году, расценил приоритеты Пелинки в тот момент как еще один пример того, что «Лейкерс » воспринимают его как должное», – сообщил Макмэн.