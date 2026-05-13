Леброн Джеймс остался недоволен отношением «Лейкерс» после своего рекордного достижения по победам в НБА
Леброн Джеймс почувствовал, что «Лейкерс» воспринимают его как должное.
По информации Тима Макмэна из ESPN, Леброн Джеймс остался недоволен тем, что генменеджер «Лейкерс» Роб Пелинка не вручил ему игровой мяч, когда форвард установил рекорд по количеству побед в истории НБА.
«По информации источников близких к клубу, Джеймс, который провел последние восемь сезонов в Лос‑Анджелесе и помог команде завоевать 17‑й чемпионский титул в 2020 году, расценил приоритеты Пелинки в тот момент как еще один пример того, что «Лейкерс» воспринимают его как должное», – сообщил Макмэн.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Да, для Лейкерс это не Коби и Мэджик с Каримом, но Леброн настолько величина, что через пару лет после его выхода на пенсию, о нём будут петь исключительно дифирамбы и то, что такой игрок связан с вами серьёзнейшим образом будет клубами всячески напоминаться.
Самое смешное, что пройдет энное количество лет и когда прям 100% убедятся с новым лицом, опять начнут шарманку в стиле новой трилогии звездных войн «а вот эти ваши старые героине то - говно!»