  • Женская НБА. 24+9 от Кларк помогли «Индиане» обыграть «Лос-Анджелес», «Коннектикут» уступил «Лас-Вегасу» и другие результаты
14 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли четыре матча.

«Лос-Анджелес» уступил «Индиане» Кейтлин Кларк, «Коннектикут» проиграл «Лас-Вегасу».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Торонто – Сиэтл - 86:73 (27:22, 17:23, 23:17, 19:11)

ТОРОНТО: Мэбри (26), Сайкс (18 + 8 подборов + 6 передач), Конде (16 + 8 подборов), Райс (12)

СИЭТЛ: Малонга (21 + 7), Долсон (16), Мельбурн (14 + 6 передач)

14 мая. 2.00

Коннектикут – Лас-Вегас – 69:98 (19:28, 18:20, 16:30, 16:20)

КОННЕКТИКУТ: Морроу (16 + 11 подборов), Нельсон-Одода (14 + 6 подборов)

ЛАС-ВЕГАС: Картер (27 + 8 подборов), Уилсон (22 + 11 подборов), Лойд (11), Янг (11 + 6 передач), Паркер-Тайус (10 + 5 подборов)

14 мая. 3.00

Голден Стэйт – Чикаго - 63:69 (19:10, 9:14, 16:25, 19:20)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Уильямс (18 + 5 подборов), Бертон (16)

ЧИКАГО: Джексон (18 + 5 подборов + 5 передач), Диггинс-Смит (15 + 5 подборов + 7 передач), Шелдон (12 + 7 подборов)

14 мая. 5.00

Лос-Анджелес – Индиана – 78:87 (20:24, 14:24, 18:20, 26:19)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (25), Хэмби (16 + 8 подборов), Бринк (11 + 5 подборов), Баррелл (10), Огвумике (10 + 5 подборов)

ИНДИАНА: Кларк (24 + 9 передач), Митчелл (23), Каннингем (12 + 7 подборов)

14 мая. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
граждане не смотрящие матчи пишут, как им НЕ ИНТЕРЕСНО смотреть матчи WNBA... :-)
я вот лично смотрю и мне интересно смотреть, матчи регулярки в лениво сливающей 2/3 сезона НБА и в подметки не годятся играм начала сезона в женской лиге.
Рубятся барышни так, что аж зубы на паркет летят... :-)
Ответ Odissey ru
Не знаю. что ты там смотришь, регулярка и есть регулярка - никто своим здоровьем не будет рисковать в НБА, да и сезон длинный. зачем сразу стараться. А в ЖНБА уже приличная конкуренция, это раньше было 1-2 лидера, а теперь их чуть ли не 5-6, и средняковых команд тоже предостаточно. И календарь не такой длинный к тому же. Плюс женщины сейчас себе на контракт зарабатывают, причем можно сказать каждая, вот и рубятся. А так - ну нет интересных проходов. данков и прочего, не сильно он и смотрибельный то, как говорится - на вкус и цвет.
Ответ SergoSSS
про вкус и цвет - полностью согласен.
про не интересные проходы - вообще не согласен, в проходы там барышни ломятся - мое почтение.
меньше физухи запредельной - больше комбинаций, передач, что лично мне смотреть интересней.

Мне не интересно смотреть, как условный Рассел Уестбрук/Джа Морант/Павлик Банкеро/подставь свое имя забирает мяч под своим кольцом, на запредельной скорости тупо ломится под кольцо соперника и с мясом пытается забить сквозь любое сопротивление по пояс выпрыгивая над кольцом. Забьет - крутой хайлайт в нарезки, не забьет - какая жаль, сезон длинный...
чем смотреть на полеты птеродактилей бесконечный, я лучше комбинационный баскет погляжу, без данков, но с передачами и борьбой практически во всех матчах.
