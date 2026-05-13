Тайлер Хирро считает, что провел свой последний матч за «Майами» (Айра Уиндерман)

Атакующий защитник Тайлер Хирро может покинуть «Майами » уже этим летом. По информации обозревателя Айры Уиндермана, игрок «считает», что провел свой последний матч за клуб, и стороны склоняются к расставанию.

«Думаю, всего этого стало слишком много. Это не прекращается ни на минуту. Когда из года в год ты слышишь, что тебя собираются куда‑то обменять, это выматывает.

Не думаю, что Тайлер Хирро может полностью раскрыть свой потенциал в «Майами». Помните, «Хит» говорили Тайлеру: если его обменяют, то только ради игрока, который попадет в Зал славы? Сейчас они пытаются сделать то же самое. Они пытаются провернуть это ради Янниса , возможно ради Дюрэнта , у меня ощущение, что это может быть ради Лаури Маркканена .

Думаю, Тайлеру нужен новый старт, и «Хит» тоже нужен новый старт», – подытожил Уиндерман.

Тайлер Хирро: «Сезон получился долгим, странным и непростым»