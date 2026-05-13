6

Тайлер Хирро считает, что провел свой последний матч за «Майами» (Айра Уиндерман)

Атакующий защитник Тайлер Хирро может покинуть «Майами» уже этим летом. По информации обозревателя Айры Уиндермана, игрок «считает», что провел свой последний матч за клуб, и стороны склоняются к расставанию.

«Думаю, всего этого стало слишком много. Это не прекращается ни на минуту. Когда из года в год ты слышишь, что тебя собираются куда‑то обменять, это выматывает.

Не думаю, что Тайлер Хирро может полностью раскрыть свой потенциал в «Майами». Помните, «Хит» говорили Тайлеру: если его обменяют, то только ради игрока, который попадет в Зал славы? Сейчас они пытаются сделать то же самое. Они пытаются провернуть это ради Янниса, возможно ради Дюрэнта, у меня ощущение, что это может быть ради Лаури Маркканена.

Думаю, Тайлеру нужен новый старт, и «Хит» тоже нужен новый старт», – подытожил Уиндерман.

Тайлер Хирро: «Сезон получился долгим, странным и непростым»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Heat Central в соцсети Х
logoМайами
logoНБА
возможные переходы
logoТайлер Хирро
logoЛаури Маркканен
logoЯннис Адетокумбо
logoКевин Дюрэнт
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Морант + свап 13-16 и по рукам
Наконец-то Райли снова разбрасывается нормальными игроками! Давно такого не было, и вот опять
Ответ Олег Шибанов
Наконец-то Райли снова разбрасывается нормальными игроками! Давно такого не было, и вот опять
Как по мне Райли скорее бросается деньгами в ограниченных игроков. А не игроками.

Хирро нужно менять, с ним Майами это команда уровень плей-ин/ первого раунда. Если они хотят на что-то претендовать, им нужны трейды
Хоть бы хоть бы. Хоть на мешок картохи...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон» получил первый пик драфта НБА-2026
10 мая, 19:41
Тайлер Хирро, скорее всего, покинет «Майами» (Грег Сильвандер)
30 апреля, 18:19
Дуэйн Уэйд: «Если бы от меня требовали хорошо бросать из-за дуги, я бы это делал»
29 апреля, 22:02
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
58 минут назадВидео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Рекомендуем