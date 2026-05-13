Тайлер Хирро считает, что провел свой последний матч за «Майами» (Айра Уиндерман)
Атакующий защитник Тайлер Хирро может покинуть «Майами» уже этим летом. По информации обозревателя Айры Уиндермана, игрок «считает», что провел свой последний матч за клуб, и стороны склоняются к расставанию.
«Думаю, всего этого стало слишком много. Это не прекращается ни на минуту. Когда из года в год ты слышишь, что тебя собираются куда‑то обменять, это выматывает.
Не думаю, что Тайлер Хирро может полностью раскрыть свой потенциал в «Майами». Помните, «Хит» говорили Тайлеру: если его обменяют, то только ради игрока, который попадет в Зал славы? Сейчас они пытаются сделать то же самое. Они пытаются провернуть это ради Янниса, возможно ради Дюрэнта, у меня ощущение, что это может быть ради Лаури Маркканена.
Думаю, Тайлеру нужен новый старт, и «Хит» тоже нужен новый старт», – подытожил Уиндерман.
Хирро нужно менять, с ним Майами это команда уровень плей-ин/ первого раунда. Если они хотят на что-то претендовать, им нужны трейды