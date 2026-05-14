  • НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии

14 мая прошел один матч серии второго раунда плей-офф НБА.

«Детройт» на своей площадке уступил «Кливленду» в пятом матче серии.

«Кливленд» ведет в серии – 3-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Так грустно смотреть, как по 1 матчу играют в день. Чувство, что праздник баскетбола в виде плей-офф медленно идет к завершению, эх
Ответ Друг Джордана
Завтра вообще ни одного
Великая игра для Бороды, как же я рад за него. И наконец гостевая победа для Кливленда! Пистонс сами виноваты, что разбазарили 9 очков за две с копейками минут до конца.
Ответ Артём Зорн
Комментарий скрыт
Ответ Starkom
Комментарий скрыт
Одно не отменяет другое. Перехват в конце, важнейший подбор из незабитого штрафного, который сожрал важнейшие минуты для Пистонс. Харден и Струс провели выдающуюся игру. Если ничего страшного послезавтра не произойдёт, Митчелл может смело благодарить Хардена за то, что тот наконец поиграет в финале конференции.
Бороде хотя бы финал конфы на старость. Жалко дядьку, незаслуженно много хейта ловит
Ответ Prekrasnoe_utro
Вообще не факт. Счет типа 3-2 включает особый режим Хардена, лбди слишком рано поверили в проход Кливленда дальше)
Митч чуть с ума меня не свёл. Как наглости хватает брать на себя ласт бросок(который ты и не сделал даже), когда настолько не идёт. Струс теневой, многим незаметный тигр серии, полезность запредельная , в защите, на ногах, отборах
Ну а Детроит сами отдали. Тренеры что там что там ,позорища, оба два
Ответ Кряченька
Ну откровенно говоря он ласт бросок и не взял )))
Ответ Кряченька
Струс шикарен, теневой он как раз для немногих, кто не смотрит игры и метрики (второй по очкам, второй по полезности, второй по подборам (!!), с шикарной бросковой линейкой и отличным защитным рейтингом), и это практически в каждой игре, когда остальные лидеры регулярно проваливаются. Ему и Шредеру надо памятник ставить за самоотдачу и волю к победе со скамейки.
Не, я не могу понять, каким образом команда за две минуты до конца делает дома +9 и не может это довести до победы, вместо этого начиная творить какой-то бред
Ответ ВладиславМартынов
Ну хотя бы одна 7-матчевая серия в полуфиналах должна быть. А то Окла и Никс с их свипами слишком убыточны для лиги
Ответ ВладиславМартынов
У Детройта проблемы с организацией нападения. Те +9 были добыты в быстром нападении, но не в позиционном. Кавс сбавили темп игры и тем самым остудили Поршней

Это надо брать на заметку Аткинсону в следующих матчах
Как же Струс по Каннингему отработал в защите в 4-ой и овертайме!!!
Ответ Ballboy13
Струс красавчик, хаслит стилами вторую игру подряд. В протоколе всего два стила сегодня, как и в прошлую игру, но тут дело в качестве.
Ответ Ballboy13
Но у кейда все равно 39 с хорошим процентом
Кливленд в плей-офф: дома 6-0, в гостях 0-5.
Детройт в плей-офф: дома 5-1, в гостях 1-4.
Снова победа домашней команды, в данном случае Детройта?
Ответ alex023
Ну естественно 🫡
3:2, проклятие гостевых наконец-то снял бородатый маг! ✨

Когда Детройт в конце 4-й вёл, то начал слишком сушить время, хотя до этого сильной его стороной были как раз быстрые атлетичные набеги, а не позиционная борьба. Кэвс не подкачали и опять отлично вытащили клатч (7:0 кажется) в ОТ, где завершили работу.

MVP сегодня - Борода. На отцовском опыте.
Ответ Red_Star
Он и в прошлом матче – мвп был. Именно он на плаву оставил Кливленд в первой половине , пока Митчелл свои 0 из 42 бросал в первой половине.

И в первой игре в Детройте был хорош в клатче, хотя в целом игра была так себе. Пока что только одна провальная игра — вторая в Детройте. Пока идет на мвп серии
Ответ киберсамурай
Да он и с Торонто в серии был в среднем лучшим игроком , не стабильного Кливленда .
Борода топ!
Ответ Seror
Поднимаю плакат "Fear the Beard".
поставил себе сегодня Хардена на рабочий стол. на удачу
