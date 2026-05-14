НБА. Второй раунд плей-офф. 30+8+6 Хардена помогли «Кливленду» обыграть «Детройт» в овертайме в пятом матче серии
14 мая прошел один матч серии второго раунда плей-офф НБА.
«Детройт» на своей площадке уступил «Кливленду» в пятом матче серии.
Второй раунд
«Кливленд» ведет в серии – 3-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну а Детроит сами отдали. Тренеры что там что там ,позорища, оба два
Это надо брать на заметку Аткинсону в следующих матчах
Детройт в плей-офф: дома 5-1, в гостях 1-4.
Снова победа домашней команды, в данном случае Детройта?
Когда Детройт в конце 4-й вёл, то начал слишком сушить время, хотя до этого сильной его стороной были как раз быстрые атлетичные набеги, а не позиционная борьба. Кэвс не подкачали и опять отлично вытащили клатч (7:0 кажется) в ОТ, где завершили работу.
MVP сегодня - Борода. На отцовском опыте.
И в первой игре в Детройте был хорош в клатче, хотя в целом игра была так себе. Пока что только одна провальная игра — вторая в Детройте. Пока идет на мвп серии