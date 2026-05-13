Сергей Кущенко: «Ивкович называл Вяльцева самым быстрым белым игроком, которого он видел»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в новом выпуске тележурнала «Вид сверху» поделился воспоминаниями о работе в московском ЦСКА и рассказал о подходах Душана Ивковича к формированию чемпионской команды в начале 2000-х.

«Время было очень интересное. Мы были голодными до побед. Тот коллектив, та философия, которая переехала из Перми, все сложилось. У нас в офисе было написано: «баскетбол здесь круглосуточно». Теодорос Папалукас уже через сезон говорил: «Я не могу играть матчи, в которых мы точно выиграем. Мне нужны большие игры! Именно там я раскроюсь». И так и было! Посмотрите любой финал. Тео был бесподобен! Он раздавал, перехватывал, забивал сверху. И он вырос именно внутри ЦСКА.

При Ивковиче моментально были взяты два российских игрока. Это были самые талантливые ребята на тот момент – Сергей Моня и Виктор Хряпа. Мы их взяли сразу же. Душан говорил: «Молодые ноги будут защищаться, молодые руки будут снимать подборы!». Ивкович верил в Папалукаса с первой минуты. Он вообще верил в тех игроков, кого раскрывает. Про Вяльцева он тоже отдельно говорил – «это самый быстрый белый игрок, которого я когда-либо видел!» – поделился Кущенко.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Вид сверху», Единая Лига ВТБ в VK Видео
