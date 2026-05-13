В «Лейкерс» появятся два новых помощника генерального менеджера
«Лейкерс» усиливают фронт-офис: появятся два новых помощника генменеджера.
«Лейкерс» готовятся к активному межсезонью и уже начали перестройку фронт-офиса. На пресс‑конференции по итогам сезона Роб Пелинка официально объявил, что в его команде появятся два новых помощника генерального менеджера.
Один из них будет отвечать за скаутинг профессиональных игроков, драфт и оценку талантов, второй – за стратегию и работу с потолком зарплат. По словам Пелинки, процесс поиска и собеседований уже начался.
Отмечается, что при владельце Марке Уолтере клуб выстраивает управленческую модель, похожую на структуру бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», многократного чемпиона MLB.
Опубликовал: opimakh.ilya
С таким распределением обязанностей, в зоне ответственности Пелинки остаются только чаепития с другими менеджерами.