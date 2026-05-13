9

В «Лейкерс» появятся два новых помощника генерального менеджера

«Лейкерс» усиливают фронт-офис: появятся два новых помощника генменеджера.

«Лейкерс» готовятся к активному межсезонью и уже начали перестройку фронт-офиса. На пресс‑конференции по итогам сезона Роб Пелинка официально объявил, что в его команде появятся два новых помощника генерального менеджера.

Один из них будет отвечать за скаутинг профессиональных игроков, драфт и оценку талантов, второй – за стратегию и работу с потолком зарплат. По словам Пелинки, процесс поиска и собеседований уже начался.

Отмечается, что при владельце Марке Уолтере клуб выстраивает управленческую модель, похожую на структуру бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», многократного чемпиона MLB.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Лоу Мюррэя в соцсети X
logoЛейкерс
logoНБА
Доджерс
logoРоб Пелинка
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Один из них будет отвечать за скаутинг профессиональных игроков, драфт и оценку талантов, второй – за стратегию и работу с потолком зарплат."

С таким распределением обязанностей, в зоне ответственности Пелинки остаются только чаепития с другими менеджерами.
Ответ Дэвид_Мойес
"Один из них будет отвечать за скаутинг профессиональных игроков, драфт и оценку талантов, второй – за стратегию и работу с потолком зарплат." С таким распределением обязанностей, в зоне ответственности Пелинки остаются только чаепития с другими менеджерами.
Это не совсем так работает, вы же знаете. Гендир редко сам сидит и пилит файлы по всем направлениям деятельности, обычно он принимает решения. А подготовкой материалов занимаются другие люди
Ответ Олег Шибанов
Это не совсем так работает, вы же знаете. Гендир редко сам сидит и пилит файлы по всем направлениям деятельности, обычно он принимает решения. А подготовкой материалов занимаются другие люди
И чем больше помощников, тем больше козлов отпущения, удобненько)
Ле Брон и Бронни?
Ответ Alex_1116633769
Ле Брон и Бронни?
Бронни и Брайс
Правильно, у самого Пелинки на это мозгов не хватает, может хоть соображающие люди появятся
напомнило про двух новых менеджеров у Тайсона
Один для Луки, второй для ЛеГМа
Но это им не поможет. Уахахаххахахахахахахахахахаха
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Остин Ривз интересен «Юте» и «Атланте»
13 мая, 07:37
Роб Пелинка о будущем Леброна в «Лейкерс»: «Наша первоочередная задача – дать ему время на решение»
12 мая, 20:44
Дончич попросил «Лейкерс» не включать Ривза в возможные обмены (The Athletic)
12 мая, 16:45
Рекомендуем
Главные новости
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
сегодня, 08:35Видео
Финч о защите Гобера против Касла: «Мы перетасовали опеку, из-за этого Касл рано разыгрался. Моя ошибка»
сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
сегодня, 08:10
Кейд Каннингем об очередном спасении «Детройта»: «В сложные моменты мы держимся вместе. Характер, агрессия, нежелание уступать»
сегодня, 08:03
Энтони Эдвардс: «Сперс» были лучше нас в этой серии»
сегодня, 07:40
Осар Томпсон толкнул Сэма Меррилла и перешагнул через него
сегодня, 07:39Видео
НБА. Второй раунд плей-офф. 32 очка Стефона Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Миннесоту» и пройти в финал Запада, «Детройт» обыграл «Кливленд» с разницей «+21» и обеспечил седьмой матч
сегодня, 07:33
Диллон Брукс назвал «тупого» игрока НБА: «Джарред Вандербилт. Не может реализовать большой потенциал»
сегодня, 07:27
«Проявление слабости». Новицки и Хаслем раскритиковали Эдвардса за поздравления в адрес «Сперс» по ходу матча
сегодня, 07:20
«Клипперс» намерены сохранить 5-й пик и выбрать на драфте-2026 перспективного игрока
сегодня, 07:09
Ко всем новостям
Последние новости
Данки Стефона Касла и Терренса Шэннона стали лучшими моментами игрового дня НБА
57 минут назадВидео
Чемпионат Греции. 1/4 финала. «Колоссос» примет «Олимпиакос» во второй игре серии
сегодня, 09:57
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» встретится с «Триестом» в первым матчах серий
сегодня, 09:51
Александр Хоменко может сменить «Пари НН» на МБА-МАИ
сегодня, 09:41
Чемпионат Франции. Заключительный тур. «Париж» встретится с «Виллербаном», «Нантер» сыграет с «Шоле» и другие матчи
сегодня, 09:26
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Фенербахче»
сегодня, 09:04
ACB. «Бреоган» сыграет с «Жироной», «Манреса» – против «Сарагосы»
сегодня, 08:56
Соня Ситрон обновила рекорд карьеры (30 очков) в победной игре с «Индианой»
сегодня, 07:20Видео
Кейтлин Кларк трехочковым перевела матч против «Вашингтона» в овертайм
сегодня, 07:07Видео
Форвард УГМК Йована Ногич установила рекорд женской НБА для незадрафтованных новичков, набрав 27 очков
сегодня, 06:47Видео
Рекомендуем