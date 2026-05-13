Дайшон Пьер: «Если бы российские клубы участвовали в Евролиге, то они вполне могли бы добраться до «Финала четырех»

Форвард УНИКСа Дайшон Пьер высоко оценил уровень Единой лиги ВТБ и заявил, что российские клубы могли бы бороться за выход в «Финал четырех» Евролиги.

«ЦСКА, «Зенит » и УНИКС ранее успешно выступали в Евролиге. Эти команды были претендентами на «Финал четырех», а ЦСКА регулярно брал трофей. Так что я не думаю, что сейчас уровень снизился.

Если бы в этом сезоне российские клубы участвовали в Евролиге, то они вполне могли бы оказаться на вершине. Добраться до «Финала четырех». В этом вообще не должно быть сомнений. Это отличный, конкурентный чемпионат. Мне приятно иметь возможность соревноваться здесь», – заявил Пьер в интервью «Спорт-Экспрессу».