Пол Пирс: «Вембаньяма – лучший баскетболист из всех, кого я когда‑либо видел»

Легенда «Бостона» Пол Пирс поделился впечатлениями от игры лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы и заявил, что считает француза самым совершенным баскетболистом в истории игры.

«Я смотрю на него и думаю: это лучший баскетболист из всех, кого я когда‑либо видел. Он самый универсальный игрок в истории баскетбола. Можно говорить о Леброне, Джордане, Йокиче – но он самый совершенный игрок, которого когда-либо видела игра.

То, как он влияет на защиту, а затем переключается в нападение и забивает броски любой сложности – это нечто», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Складывается ощущение, что он хочет выигрывать и ему не безразличен результат, в отличие от многих звёзд Лиги. И он точно не пойдёт в стрипуху после слитого финала конференции, а продолжит работать над собой.
Ответ khali
Как будто Джордан не ходил по стрипухам... Просто нимб снимал, и шёл пахать, ага, канеш
Я Джордана не застал, и выступление Леброна в 17-18 сезоне и плей офф самое сильное, что я видел
Ответ Денис Малинин
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Нет ни одного игрока в истории с ростом выше 218 сантиметров (а Витя 222-224, где-то), который хоть что-то значимое показал. Травмы, травмы и травмы.
Ларри Берд навсегда! 💪
Гарнет, дай ему леща!
Судя по коментам я понял, что Шпорам и Вите надо выигрывать здесь и сейчас. Никаких нет опыта. Рвать и забирать сезон, потом следующий и потом ещё. Потом Витя войдёт в Прайм и посмотрим что будет по травмам. Три Пит главное уже будет первый)
Ну началось
Для начала пусть чего-нибудь добьется, нужны результаты, без них никак
Ответ Marsel Bannerpilot
Чисто для интереса "чего-нибудь" - это что?
Ответ Marsel Bannerpilot
Ну харден не сказать что много добился с точки зрения наград, 1 мвп да лучший шестой, ноль гаек, а как бы железно в топ 75 и зал славы войдёт. Топ скорер, некоторые его даже в топ3 аз ставят
Пирс в большинстве свое несет дичь и со своим пафосом как он любит, но что касается Вити он прав, пускай и авансом сказанные слова. Но дайте время и Витя покажет что он лучший баскетболист в истории. Лишь бы травмы обошли стороной...
Ответ Василий Атутов
К сожалению, вряд ли обойдут. Слишком специфичное телосложение.
Ответ Сергей Орлов
Если будет играть 30 и меньше минут в регулярке, то есть шанс.
А есть игроки, которые останутся на прежнем уровне, если у них эти 15 сантиметров отобрать?
Точно нет. Пока что он баскетболист с нетипичными и очень сильно доминатными габбаритами, которыми он умело пользуется. Но до лучшего игрока ему прям пылить ещё десяток сезонов при том прогрессируя во всём.
Ответ scorp19
У вембы 25+11.5+3+3 и топ 1 защита в истории за небольшое время на корте. Ты что ожидаешь увидеть после 10 лет непрерывного прогресса?
Ответ Misha_Sapunov
Ожидаю увидеть как это конвертируется в финалы, титулы, победы над большими игроками и игра останется на элитном уровне в течении продолжительного времени. А то травмы вещь такая... И серьёзный соперник ему нужен чтоб доказать величие, как это было у всех. Леброн например прошёл своего супербосса 73-9 команду.. камбэкнув с 1-3. Истинное величие.

То есть те же Леброн, Джабар всю жизнь пылили чтобы стать гоатами, а Витя только пришёл в лигу, наклепал блоков за счёт роста и уже стал лучшим игроком за всю историю ??? Мне кажется это так работать не должно. 25 очков ???? вообще ни о чём не говорит. пол лиги могут столько набирать. 11 подборов ?? Родман пылесосил куда больше, имея на 23 см роста меньше.

Топ1 защита.... это субъективно вообще. Тоже непонятно когда он успел влететь именно в топ1, когда были люди как Ховард, Уоллес, Родман, Мутомбо, которые годами показывали элитную игру в обороне. Ты точно уверен что если бы эти люди сейчас находились в лиге в прайме, то в защите они играли бы сильно хуже чем ещё зеленый Витька ?
У чувака безусловно потенциал стать самым великим.. но не сейчас же, после 3 сезонов в лиге, 2 из которых были мусорными, окститесь.
