Пол Пирс: «Вембаньяма – лучший баскетболист из всех, кого я когда‑либо видел»
Легенда «Бостона» Пол Пирс поделился впечатлениями от игры лидера «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы и заявил, что считает француза самым совершенным баскетболистом в истории игры.
«Я смотрю на него и думаю: это лучший баскетболист из всех, кого я когда‑либо видел. Он самый универсальный игрок в истории баскетбола. Можно говорить о Леброне, Джордане, Йокиче – но он самый совершенный игрок, которого когда-либо видела игра.
То, как он влияет на защиту, а затем переключается в нападение и забивает броски любой сложности – это нечто», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
44 комментария
Для начала пусть чего-нибудь добьется, нужны результаты, без них никак
То есть те же Леброн, Джабар всю жизнь пылили чтобы стать гоатами, а Витя только пришёл в лигу, наклепал блоков за счёт роста и уже стал лучшим игроком за всю историю ??? Мне кажется это так работать не должно. 25 очков ???? вообще ни о чём не говорит. пол лиги могут столько набирать. 11 подборов ?? Родман пылесосил куда больше, имея на 23 см роста меньше.
Топ1 защита.... это субъективно вообще. Тоже непонятно когда он успел влететь именно в топ1, когда были люди как Ховард, Уоллес, Родман, Мутомбо, которые годами показывали элитную игру в обороне. Ты точно уверен что если бы эти люди сейчас находились в лиге в прайме, то в защите они играли бы сильно хуже чем ещё зеленый Витька ?
У чувака безусловно потенциал стать самым великим.. но не сейчас же, после 3 сезонов в лиге, 2 из которых были мусорными, окститесь.