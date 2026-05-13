Пол Пирс: Вембаньяма – лучший баскетболист из всех, кого я когда‑либо видел.

Легенда «Бостона» Пол Пирс поделился впечатлениями от игры лидера «Сан-Антонио » Виктора Вембаньямы и заявил, что считает француза самым совершенным баскетболистом в истории игры.

«Я смотрю на него и думаю: это лучший баскетболист из всех, кого я когда‑либо видел. Он самый универсальный игрок в истории баскетбола. Можно говорить о Леброне , Джордане , Йокиче – но он самый совершенный игрок, которого когда-либо видела игра.

То, как он влияет на защиту, а затем переключается в нападение и забивает броски любой сложности – это нечто», – сказал Пирс в подкасте No Fouls Given.