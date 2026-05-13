Сергей Кущенко: «Наши опытные игроки показывают, насколько качественно и долго можно играть в баскетбол»

Сергей Кущенко: Молодым игрокам нужно учиться у ветеранов российского баскетбола.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о роли возрастных игроков в российском баскетболе и отметил, что молодым баскетболистам стоит перенимать у ветеранов отношение к работе и профессионализму.

«Наши ветераны показывают, насколько качественно и долго можно оставаться в профессиональном баскетболе. Меня поражает другое: как около таких игроков не вырастают быстро молодые, которые просто следуют за ними?

Маленькие минуты у молодых только потому, что тренер не выпустит игрока, который не выкладывается и не доказывает, что может бороться на таком уровне. Российских баскетболистов из молодежных команд поднимается много, и тут возникает вопрос: где у них трудолюбие? Как можно, например, не научиться у Воронцевича тому, как нужно защищаться, двигаться, пахать в тренажерном зале?

Игровое время можно получить только через трудолюбие. И когда ты приносишь команде пользу, а не выходишь с бешеными глазами, даже не понимая, как двигаться и как защищаться, тогда будет время», – заявил Кущенко в новом выпуске тележурнала «Вид сверху».