Андрей Ведищев: «Томович сделал из «Локо» машину, которая знает, что делать и умеет играть в разный баскетбол»

Андрей Ведищев: Томович сделал из «Локо» машину, которая знает, что делать.

«Локомотив-Кубань » начал серию 1/2 финала Единой лиги ВТБ с выездной победы над ЦСКА (97:88 в овертайме). После матча президент краснодарского клуба Андрей Ведищев отметил характер команды и работу главного тренера Томислава Томовича.

– Залогом успеха стали уверенность и характер команды. Ребята боролись, верили в победу и были вознаграждены.

- В чем тренер «Локомотива» Томислав Томович превзошел возглавляющего ЦСКА Андреаса Пистиолиса?

– Мне кажется, он сделал из команды машину, которая знает, что делать, умеет играть в разный баскетбол и на грани фола. Самое главное – он заставил команду не потерять контроль в сложный момент игры, – приводит слова Ведищева «Матч ТВ».

